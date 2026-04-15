Творожные рогалики из двух пачек творога — нежнее облака и вкуснее магазинного печенья. Нежнятина к чаю

Из двух пачек творога готовлю ароматные рогалики, которые получаются воздушнее пуха и тают во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития, когда хочется домашней выпечки, но нет времени на долгую возню.

Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатые, нежные рогалики с хрустящей сахарной корочкой и творожной ноткой внутри, которые буквально тают во рту и превращают обычное чаепитие в маленький праздник.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога, 250 г сливочного масла, 400 г муки, 100 г сахара, 1 яйцо, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, сахарная пудра для посыпки. Творог протрите через сито, масло натрите на тёрке, смешайте с творогом, добавьте муку, разрыхлитель и соль, замесите мягкое тесто. Уберите в холодильник на 30 минут.

Раскатайте тесто в круглый пласт, нарежьте на треугольники, посыпьте сахаром, сверните рогалики от широкого края к узкому. Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 180°С 20–25 минут до золотистого цвета. Посыпьте сахарной пудрой. Эти рогалики исчезают быстрее, чем вы их испекли.

