Названа травмоопасная ошибка многих клиентов фитнес-клубов

Начинать тренироваться с высокой частотой и большими весами для неподготовленного человека чревато травмами, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Она отметила, что подобный старт — одна из главных причин повреждения сухожилий и суставов.

Повреждения плечевых и коленных суставов, поясничного отдела и ахиллова сухожилия приводят к вынужденным паузам на недели и месяцы, полностью выбивая человека из тренировочного процесса. Даже кратковременный перерыв в две–три недели сопровождается снижением силовых показателей и мышечной массы, — добавила Силина.

По ее словам, возвращение после травмы всегда сложнее, чем постепенный набор формы с нуля.

Единственно устойчивый подход — постепенное увеличение нагрузки, обязательная разминка и запланированное восстановление, напомнила Силина.

Прогресс достигается не за счет работы «на износ», а за счет регулярности и управляемого тренировочного стресса, который позволяет сохранить и развить результат без откатов, — подытожила Силина.

