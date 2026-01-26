Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 04:20

Названа травмоопасная ошибка многих клиентов фитнес-клубов

Глава НФС Силина: начинать тренировки с занятий на износ чревато травмами

Начинать тренироваться с высокой частотой и большими весами для неподготовленного человека чревато травмами, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Она отметила, что подобный старт — одна из главных причин повреждения сухожилий и суставов.

Повреждения плечевых и коленных суставов, поясничного отдела и ахиллова сухожилия приводят к вынужденным паузам на недели и месяцы, полностью выбивая человека из тренировочного процесса. Даже кратковременный перерыв в две–три недели сопровождается снижением силовых показателей и мышечной массы, — добавила Силина.

По ее словам, возвращение после травмы всегда сложнее, чем постепенный набор формы с нуля.

Единственно устойчивый подход — постепенное увеличение нагрузки, обязательная разминка и запланированное восстановление, напомнила Силина.

Прогресс достигается не за счет работы «на износ», а за счет регулярности и управляемого тренировочного стресса, который позволяет сохранить и развить результат без откатов, — подытожила Силина.

Ранее Силина заявила, что средняя стоимость годовой клубной карты в России составляет около 35 тыс. рублей. По ее словам, в небольших городах значения достигают 10–15 тыс. рублей за такой абонемент, а в премиальном сегменте цена может доходить до 180 тыс. рублей и выше.

спорт
ЗОЖ
Россия
фитнес
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
