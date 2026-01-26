Частный самолет разбился при взлете в США CNN: бизнес-джет потерпел крушение при взлете в штате Мэн

В США частный самолет Bombardier Challenger 650 с восемью людьми на борту разбился при взлете, передает CNN. В связи с крушением бизнес-джета международный аэропорт Бангор в штате Мэн временно закрыли.

Частный самолет Bombardier Challenger 650 с восемью людьми на борту потерпел крушение при взлете из Бангора (штат Мэн) сегодня вечером, — говорится в материале.

Ранее сотни российских туристов застряли на Кубе из-за проблем с вылетом неисправного самолета. По сведениям источнике, лайнер авиакомпании Conviasa должен был отправиться из Санкт-Петербурга в Варадеро 24 января.

До этого самолет в Магадане выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту. В результате инцидента никто не пострадал. В прокуратуре отметили, что самолет должен был вылететь из Магадана в Москву, рейс перенесли на 23 января. Из-за произошедшего магаданский аэропорт временно закрыли.

Кроме того, более 200 пассажиров, среди которых десятки россиян, оказались заблокированы в транзитной зоне аэропорта Тараза в Казахстане. Люди провели там около 18 часов из-за отказа пилота вылетать на самолете, который он счел неисправным.