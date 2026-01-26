Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 05:20

Юрист раскрыл, можно ли вернуть подарки после расставания

Юрист Русяев: вернуть подарки после расставания можно при тяжелом конфликте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Возврат подарков после прекращения отношений возможен в случае возникновения серьезного конфликта, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, зачастую факт расставания не является достаточным основанием для требований об изъятии презента.

Забрать подарок при расставании реально возможно только в редких законных ситуациях. Отмена дарения по статье 578 ГК РФ допускается, если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя или его близких либо умышленно причинил телесные повреждения, обращается с подарком, имеющим большую неимущественную ценность, так, что есть угроза безвозвратной утраты. При отмене одаряемый обязан вернуть вещь, если она сохранилась в натуре, — поделился Русяев.

Он подчеркнул, что правила об отказе и отмене не распространяются на обычные подарки небольшой стоимости. По словам Русяева, это допустимо по статье 577 ГК РФ «Отказ от исполнения договора дарения», если презент еще не передан. Юрист указал, что даритель может отказаться от исполнения обещания, если его положение или здоровье значительно ухудшились.

Базовое правило: возвращать подарки не нужно. Если дарение было без условий и встречных обязанностей, оснований требовать обратно, потому что отношения закончились, обычно нет. Иногда пытаются взыскать подарок как неосновательное обогащение, однако статья 1109 ГК РФ содержит случаи, когда не возвращают, в том числе если передавший знал, что никакого обязательства перед получателем нет, — добавил Русяев.

Он заключил, что если сделка признана недействительной из-за несоблюдения формы, это может стать основанием для возврата средств. По словам юриста, иногда участники сделки называют подарком то, что с юридической точки зрения таковым не является, например деньги переводились в долг с договоренностью о возврате. Русяев пояснил, что в таких случаях спор может касаться займа, долей или неосновательного обогащения.

Ранее психолог Евгения Александрова заявила, что женщины зачастую сохраняют связь с бывшими партнерами из-за привычки. Кроме того, по ее словам, это может быть связано с эмоционально незавершенными отношениями.

юристы
подарки
отношения
расставания
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутаты предложили перенести изменения в правила поступления в вузы
Юрист ответил, можно ли хранить коляски и велосипеды в подъездах
«Уйти в отставку»: главу МИД Австрии раскритиковали за помощь Киеву
В двух городах России будет бесплатно работать общественный транспорт
Обломки украинского БПЛА повредили три дома в Славянске-на-Кубани
Почему снится дождь: секреты подсознания раскрыты
Прорыв у Константиновки и разгром Starlink: успехи ВС РФ к утру 26 января
МИД Ирана обвинил западные медиа во лжи о погибших на протестах
Один человек пострадал из-за атаки БПЛА на Славянск-на-Кубани
Юрист раскрыл, можно ли вернуть подарки после расставания
Частный самолет разбился при взлете в США
Минимальные для поступления баллы ЕГЭ увеличились по пяти предметам
Стоимость золота достигла исторического максимума
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 января
К чему снится один и тот же человек: тайны подсознания
Паром с 350 пассажирами на борту затонул на Филиппинах
В США опровергли слухи об одном животном в Белом доме
Аналитик ответил, могла ли Украина засечь запуск «Орешника»
Названа травмоопасная ошибка многих клиентов фитнес-клубов
Гороскоп на 26 января: кому пойдет на пользу спортзал, а кому — молчание?
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока
Семья и жизнь

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.