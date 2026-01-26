Юрист раскрыл, можно ли вернуть подарки после расставания Юрист Русяев: вернуть подарки после расставания можно при тяжелом конфликте

Возврат подарков после прекращения отношений возможен в случае возникновения серьезного конфликта, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, зачастую факт расставания не является достаточным основанием для требований об изъятии презента.

Забрать подарок при расставании реально возможно только в редких законных ситуациях. Отмена дарения по статье 578 ГК РФ допускается, если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя или его близких либо умышленно причинил телесные повреждения, обращается с подарком, имеющим большую неимущественную ценность, так, что есть угроза безвозвратной утраты. При отмене одаряемый обязан вернуть вещь, если она сохранилась в натуре, — поделился Русяев.

Он подчеркнул, что правила об отказе и отмене не распространяются на обычные подарки небольшой стоимости. По словам Русяева, это допустимо по статье 577 ГК РФ «Отказ от исполнения договора дарения», если презент еще не передан. Юрист указал, что даритель может отказаться от исполнения обещания, если его положение или здоровье значительно ухудшились.

Базовое правило: возвращать подарки не нужно. Если дарение было без условий и встречных обязанностей, оснований требовать обратно, потому что отношения закончились, обычно нет. Иногда пытаются взыскать подарок как неосновательное обогащение, однако статья 1109 ГК РФ содержит случаи, когда не возвращают, в том числе если передавший знал, что никакого обязательства перед получателем нет, — добавил Русяев.

Он заключил, что если сделка признана недействительной из-за несоблюдения формы, это может стать основанием для возврата средств. По словам юриста, иногда участники сделки называют подарком то, что с юридической точки зрения таковым не является, например деньги переводились в долг с договоренностью о возврате. Русяев пояснил, что в таких случаях спор может касаться займа, долей или неосновательного обогащения.

