21 января 2026 в 06:20

Названы главные причины общения женщин с бывшими возлюбленными

Психолог Александрова: женщины общаются с бывшими парнями из-за привычки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Женщины зачастую продолжают поддерживать связь с бывшими партнерами из-за привычки, заявила NEWS.ru психолог Евгения Александрова. По ее словам, речь также может идти об эмоционально незавершенных отношениях.

Во-первых, женщина может продолжать общение с бывшим не из-за желания все вернуть, а потому что не успела осмыслить, что с ней произошло. Не до конца понятые причины расставания, невыраженные эмоции, ощущение «незакрытого вопроса» — все это толкает ее на продолжение диалога. Вторая причина — сила привычки. Особенно если партнеры были вместе долго, вели общее хозяйство, общались семьями. После разрыва сохраняется эмоциональная инерция, и женщине может казаться, что разрыв должен быть гладким и культурным. Но в таких ситуациях есть риск скатиться в эмоциональное сближение, — пояснила Александрова.

Она подчеркнула, что третий фактор — это общие материальные обязательства, такие как бизнес, недвижимость и кредиты. В данном случае, по мнению Александровой, женщине следует доверить ведение этих вопросов третьей стороне: юристу, помощнику или бухгалтеру. Психолог отметила, что единственная уважительная причина для сохранения контакта с бывшим партнером — это общие дети, но при этом общение должно быть лишено флирта, ностальгии и личных разговоров.

Если мужчина замечает, что его партнерша активно поддерживает контакт с бывшим, и это выходит за рамки разумного, не стоит устраивать разборки или ставить ультиматумы. Наилучший шаг — дистанция. Это не манипуляция, а способ каждому из партнеров переосмыслить: чего они хотят от этих отношений и готовы ли они к честному, зрелому союзу без теней из прошлого, — заключила Александрова.

Ранее клинический психолог Стелла Гусарова заявила, что идеализация партнера на начальных этапах отношений может лишить человека радости и привести к разрушению иллюзий. По ее мнению, влюбленность в созданный в воображении идеал мешает построению прочного и гармоничного союза.

