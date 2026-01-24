Пентагон ослабит хватку в сдерживании Северной Кореи Пентагон сократит свою роль в сдерживании Северной Кореи в 2026 году

США отводит себе более ограниченную роль в сдерживании Северной Кореи, следует из новой оборонной стратегии Пентагона. В ведомстве подчеркнули, что Южная Корея берет на себя всю ответственность за выполнение этой задачи.

Южная Корея способна взять на себя основную ответственность за сдерживание Северной Кореи при решающей, но более ограниченной поддержке США, — сказано в документе.

В Южной Корее находится около 28,5 тыс. американских военнослужащих, которые совместно с южнокорейскими силами обеспечивают оборону от военной угрозы со стороны КНДР. В этом году Сеул увеличил свой оборонный бюджет на 7,5%.

Также в новой оборонной стратегии Пентагона сказано, что конфликт на Украине показал военное превосходство России. В ведомстве обратили внимание, что страна сохраняет промышленную мощь.

Ранее блогер из Соединенных Штатов Джозеф Шуцман сообщил, что для США Украина станет расходным материалом после ударов по Венесуэле, так как хозяин Белого дома Дональд Трамп захочет сконцентрироваться на продвижении американских интересов в Латинской Америке. По его словам, тревога Киева в этой ситуации ясна — Трамп не раз называл украинского президента Владимира Зеленского диктатором.