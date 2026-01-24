Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 08:17

Пентагон ослабит хватку в сдерживании Северной Кореи

Пентагон сократит свою роль в сдерживании Северной Кореи в 2026 году

Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

США отводит себе более ограниченную роль в сдерживании Северной Кореи, следует из новой оборонной стратегии Пентагона. В ведомстве подчеркнули, что Южная Корея берет на себя всю ответственность за выполнение этой задачи.

Южная Корея способна взять на себя основную ответственность за сдерживание Северной Кореи при решающей, но более ограниченной поддержке США, — сказано в документе.

В Южной Корее находится около 28,5 тыс. американских военнослужащих, которые совместно с южнокорейскими силами обеспечивают оборону от военной угрозы со стороны КНДР. В этом году Сеул увеличил свой оборонный бюджет на 7,5%.

Также в новой оборонной стратегии Пентагона сказано, что конфликт на Украине показал военное превосходство России. В ведомстве обратили внимание, что страна сохраняет промышленную мощь.

Ранее блогер из Соединенных Штатов Джозеф Шуцман сообщил, что для США Украина станет расходным материалом после ударов по Венесуэле, так как хозяин Белого дома Дональд Трамп захочет сконцентрироваться на продвижении американских интересов в Латинской Америке. По его словам, тревога Киева в этой ситуации ясна — Трамп не раз называл украинского президента Владимира Зеленского диктатором.

КНДР
Южная Корея
США
стратегии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поставщик снарядов ВСУ стал самым богатым в мире бизнесменом в сфере ВПК
Сын Усольцевой сделал шокирующее заявление о пропавшей семье
На предполагаемом месте крушения рейса MH370 ничего не нашли
В МИД ответили, как завершить украинский конфликт
Ветеринар назвал самую опасную погоду для домашних животных
В РПЦ ответили, разрешено ли отпевать кремированных
Для зорких глаз и ЖКТ: самый полезный овощ — срочно едим морковь
Россиянам увеличат более 40 соцвыплат
Экс-канцлер ФРГ выступил за сотрудничество с Россией в одном вопросе
Тональный крем на воротнике? Легко отстираем с любой одежды
Москвичам предрекли 30-градусный температурный скачок
Свыше половины россиян готовы к четырехдневке
Волонтер рассказала, когда возобновятся поиски семьи Усольцевых
Рынок POS-кредитования в России сократился до минимума за 12 лет
Стало известно, что вменили спутнице «похищенного» в Красноярске школьника
В Красноярске поймали спутницу «похищенного» подростка
Вкуснейшая творожная запеканка: секретный ингредиент из СССР удивит всех
Овечкин обновил собственный рекорд по количеству шайб в НХЛ
На Западе рассказали о возможной сделке между Европой и США по Украине
Пентагон ослабит хватку в сдерживании Северной Кореи
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.