01 февраля 2026 в 04:25

Экс-советник Пентагона раскритиковал поведение Зеленского и лидеров ЕС

Макгрегор: Запад терпит выходки Зеленского ради продолжения конфликта на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency//Global Look Press
Запад сознательно мирится с поведением президента Украины Владимира Зеленского, чтобы продолжить боевые действия на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале. Он также отметил, что от украинской армии осталась лишь тень былой мощи.

Еще несколько месяцев назад президент Трамп должен был сказать Зеленскому, чтобы тот заткнулся и убирался из овального кабинета. Он дурак, и он позволил себе быть дураком, потому что его до сих пор финансируют, поскольку его цель — поддерживать (конфликт. — NEWS.ru) как можно дольше, — сказал Макгрегор.

Он также подчеркнул, что украинский лидер действует в соответствии с указаниями из Лондона и Вашингтона. По мнению аналитика, западные партнеры сознательно вводят Зеленского в заблуждение, обещая неограниченную поддержку.

Ранее Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема посоветовал Зеленскому прилететь в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, мира можно добиться быстро, если Украина откажется от членства в НАТО и оставит Донбасс.

Владимир Зеленский
Украина
Пентагон
Запад
