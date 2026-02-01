Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 04:17

В Харькове прогремели два взрыва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Харькове прогремели взрывы, передает украинский телеканал «Общественное». Журналисты предположили, что сам хлопок мог произойти за городом.

Чуть позже канал сообщил о взрыве уже в региональном центре. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в частях Харьковской области был запущен сигнал воздушной тревоги.

Ранее взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги по всей области. Сирены впервые прозвучали в 01:36 по московскому времени. Другие подробности о произошедшем не уточнялись.

Тем временем американский журналист Джейми Деттмер сообщил, что для Украины наступившая зима может стать периодом серьезных испытаний. Он отметил, что страна рискует оказаться в крайне затруднительном положении из-за непрекращающихся атак на энергетическую систему бывшей советской республики. На положение Киева влияет и нехватка финансовой помощи со стороны европейских партнеров.

Ранее в МО РФ информировали, что российские войска освободили населенный пункт Приволье в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, вместе с тем было освобождено село Прилуки в Запорожской области. Успехов удалось достичь Южной группировке войск и подразделениям «Востока».

Харьков
взрывы
хлопки
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Продавай Америку»: в США раскрыли стратегию инвесторов всего мира
Пивоварни в Британии стали закрываться с рекордной скоростью
Долина готовит к выпуску новую версию своей популярной песни
Экс-советник Пентагона раскритиковал поведение Зеленского и лидеров ЕС
В Харькове прогремели два взрыва
Два землетрясения зафиксированы у побережья Курил
Постпред США назвал мирную сделку по Украине лишь первым шагом
Ермак задекларировал денежные активы на огромную сумму
Марочко раскрыл смысл освобождения Терноватого
Военнопленный ВСУ обвинил полковника в игре на деньги солдат
В России пересчитали размер маткапитала на первого ребенка
На Камчатке автобус с рабочими сорвался с моста в реку
Муртазалиев потерпел первое поражение в карьере
Врач рассказала о правильных действиях при подозрении на вирус Нипах
«Арестуйте немедленно!»: Трамп высказался по поводу Барака Обамы
Раскрыты потери ВСУ за январь
«Охота на людей»: Сийярто выступил с обвинением в адрес Украины
Стармер обратился к брату короля Британии по поводу Эпштейна
Стало известно о массовом дезертирстве ВСУ в Великобритании
Соцфонд проиндексировал более 40 социальных выплат и пособий
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.