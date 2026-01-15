Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия у здания Министерства иностранных дел

Поверенная в делах Великобритании ответила на приглашение МИД России Временная поверенная в делах Великобритании Долакия приехала в МИД России

Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия прибыла в Министерство иностранных дел России, передает ТАСС. Отмечается, что дипломат не стала давать комментарии журналистам у входа в здание на Смоленской площади.

Отмечается, что МИД России не уточнял причины вызова Долакии. Известно, что накануне Минобороны Великобритании в соцсети X сообщило о гибели своего военного в ходе наблюдения за испытаниями вооружений ВСУ. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Москва сделает выводы из участия британских военнослужащих в действиях на Украине.

Ранее начальник британского Генштаба Ричард Найтон между тем заявил, что развертывание национального военного контингента на Украине после завершения кризиса допустимо только при гарантиях его безопасности. Он уточнил, что для поддержания безопасного уровня боеготовности личный состав должен получить необходимое снаряжение, подготовку и четкий график ротации.

Депутат Госдумы Андрей Колесник до этого заявил, что глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили хотел привлечь к себе внимание словами о желании похитить российского президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что подобное высказывание соответствует уровню британских политиков.