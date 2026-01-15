Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 16:19

В МИД России ответили на угрозы Британии о перехвате судов

Захарова связала угрозы Британии о перехвате судов с нарушением морского права

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Россия будет рассматривать реализацию угроз Великобритании о перехвате российских судов как прямое нарушение морского права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала захват российского танкера «Маринера» в Атлантическом океане, о котором 7 января сообщило Минобороны Великобритании, передает корреспондент NEWS.ru.

По ее словам, в связи с произошедшим инцидентом в Лондоне начали прорабатывать возможность применения национального закона о санкциях и противодействии отмыванию денег 2018 года в качестве правовой основы для привлечения британских вооруженных сил к задержанию судов в открытом море. Речь идет о судах, которые, по оценке британской стороны, якобы обходят введенные самими западными странами односторонние и неправомерные ограничения, при этом основное внимание в этих обсуждениях сосредоточено на нанесении ущерба российским интересам.

Реализацию подобных агрессивных намерений будем рассматривать как прямое нарушение положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, за сохранение которой так верно выступают сами же англичане, — отметила Захарова.

Ранее Россия призвала США вернуться к соблюдению норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении «Маринеры». В МИД РФ предупредили, что итогом инцидента с судном может стать дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике.

