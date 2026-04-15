15 апреля 2026 в 07:50

Двойные колечки из пачки слоеного теста: 10 минут, а вкус круче, чем у пирожных, — с яблоком и ананасом

Фото: D-NEWS.ru
Двойные колечки из слоеного теста — это тот десерт, который выглядит как из кондитерской, а готовится максимально просто. Беру пачку теста, добавляю фрукты — и через короткое время на столе уже ароматная выпечка с хрустящей корочкой.

Главная фишка — соединить два кольца: яблочное и ананасовое. Яблоко дает нежность и легкую кислинку, а ананас — сочность и сладость. Вкус получается яркий и совсем не банальный.

Ингредиенты: слоеное дрожжевое тесто — 250 г, яблоко — 1 шт., консервированные ананасы кольцами — 4–5 шт., желток — 1 шт., сахар — 2 ст. л., корица — 1 ч. л., сливочное масло — 1 ст. л.

Яблоко нарезаем кольцами, удаляя сердцевину. Ананасы достаем и хорошо обсушиваем. Затем соединяем одно яблочное кольцо с ананасовым — складываем их вместе.

Тесто раскатываем и нарезаем на полоски шириной около 1–1,5 см. Берем одну полоску и обматываем сразу два соединенных кольца по спирали, слегка натягивая — так они держатся вместе и выглядят аккуратно.

Выкладываем на противень, смазываем желтком, посыпаем сахаром с корицей и отправляем в духовку при 180 °C на 20–25 минут до румяности.

Ранее мы делились рецептом творожных кексов. Намешаете, пока греется духовка.

Проверено редакцией
тесто
яблоки
ананас
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
