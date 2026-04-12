Пасхальное меню на неделю: как вкусно доесть праздник и не набрать лишнего

Пасхальное застолье всегда щедро: куличи, творожные пасхи, крашеные яйца, запеченное мясо, домашние колбасы. На следующий день холодильник ломится от остатков, и встает вопрос: как все это съесть, не повторяя одно и то же и не навредив фигуре? Мы предлагаем продуманное меню на неделю после Пасхи. Семь дней, семь блюд из того, что обычно остается. Вы не дадите продуктам пропасть, разнообразите стол и даже сможете немного разгрузить организм.

Понедельник: пасхальная гранола из подсушенного кулича (350 ккал на 100 г)

Начнем с понедельника. Самый частый остаток — кулич, который к концу праздника начинает черстветь. Не выбрасывайте его. Нарежьте ломтиками и приготовьте пасхальный гранола-десерт. Подсушите кусочки в духовке при 100 градусах до хруста, измельчите в крошку, смешайте с 50 г орехов, 50 г сухофруктов и 1 столовой ложкой меда. Запеките еще 5 минут. Эта хрустящая смесь заменит магазинные мюсли. Ее можно есть с йогуртом, кефиром или творогом. А еще из подсушенного кулича получаются отличные гренки к утреннему кофе.

Вторник: сытный салат с яйцами и зеленью (135 ккал на 100 г)

Вторник посвятим яйцам. Крашеные яйца, которых после Пасхи всегда в избытке, превратим в питательный салат. Нарежьте 5–6 яиц кубиками, добавьте 1 свежий огурец, пучок зеленого лука (20 г) и листья салата (20 г). Заправьте смесью сметаны и горчицы в пропорции 3:1. Этот салат легкий, но сытный. Если осталось запеченное мясо, нарежьте 100 г тонкими полосками и добавьте в салат — получится полноценный обед.

Нежные сырники из остатков творожной пасхи Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Среда: нежные сырники из остатков творожной пасхи (240 ккал на 100 г)

Среда — время для творожной пасхи. Если она не закончилась, не ешьте ее ложкой из миски. Превратите остатки пасхи в нежные сырники или в начинку для блинов. Смешайте 200 г пасхи с одним яйцом и двумя столовыми ложками муки, сформируйте сырники и обжарьте на сковороде. Подавайте с ягодным соусом или сметаной. Другой вариант: намажьте пасху на ломтик подсушенного кулича и запеките в духовке 3 минуты — получится пасхальный круассан. Калорийность такого завтрака — около 350 ккал.

Четверг: пастуший пирог с запеченным мясом (90 ккал на 100 г)

Четверг используем для мяса. Если после запекания осталась свинина, говядина или птица, приготовьте пастуший пирог. Нарежьте 400 г мяса мелкими кубиками, смешайте с 2 средними обжаренными луковицами и 1 средней обжаренной морковью, натертой на средней терке, залейте остатками бульона или водой. Сверху выложите 300 г картофельного пюре так, чтобы оно полностью покрыло начинку (его можно сделать из отварной картошки, которая тоже часто остается). Запеките в духовке на 180 градусах до золотистой корочки. Это сытное блюдо на ужин, которого хватит на два дня.

Пятница: легкая рыба с хреновым соусом (120 ккал на 100 г)

Пятница — рыбный день, но не обязательно постный. Если вы не готовили рыбу на Пасху, используйте консервы или замороженное филе. А вот остатки пасхального хрена или горчицы отлично подойдут для соуса к запеченной рыбе. Приготовьте лосося или треску с овощами на пару. Легкий ужин поможет разгрузить организм после нескольких дней обильных застолий.

Для рыбного филе: 400 граммов филе белой рыбы (треска, минтай, пикша или лосось), сок половины лимона, щепотка соли, щепотка белого перца по вкусу, 1 столовая ложка оливкового масла. Замаринуйте рыбу в смеси сока лимона, масла, соли и перца в течение 30 минут. Для овощного гарнира на пару возьмите одну небольшую морковь, половину цукини, 100 г стручковой фасоли. Выложите все в пароварку вместе рыбой и варите до готовности.

Готовое блюдо полейте соусом. Для хренового соуса: 100 г сметаны жирностью 15–20%, 1 столовая ложка готового хрена (или по вкусу), щепотка соли по вкусу, 1 чайная ложка лимонного сока.

Средиземноморский салат из остатков закусок Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Суббота: средиземноморский салат из остатков закусок (260 ккал на 100 г)

Суббота — день экспериментов с закусками. Все оставшиеся кусочки сыра, вяленых помидоров, оливок и ветчины соберите в один большой салат с листьями салата и заправкой из оливкового масла и бальзамика. Это напоминает итальянский салат капрезе или грек.

Возьмите 150 г остатков твердого сыра (например, пармезан, гауда или российский), натрите его на крупной терке, добавьте 100 г вяленых помидоров в масле, 100 г оливок или маслин без косточек, 100 г нарезанных кубиком остатков ветчины или прошутто (по желанию), 1 свежий огурец, нарезанный кубиком, 100 г листьев салата (рукола, айсберг или микс) порвите руками, для заправки понадобятся 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка бальзамического уксуса, щепотка соли и свежемолотого перца по вкусу.

Воскресенье: разгрузочный овощной суп и тост с куличом (35 ккал на 100 г)

Воскресенье завершает неделю. Устройте разгрузочный день: овощной суп из всего, что осталось в холодильнике, — моркови, лука, сельдерея, капусты. Добавьте горсть зелени и ложку сметаны. Такой суп очищает и дарит легкость. К нему подайте пару ломтиков подсушенного кулича, который вы приберегли. Калорийность обеда — около 200 ккал.

Для супа понадобятся: 1 луковица, 1 морковь, 2 стебля сельдерея, 0,5 небольшого кочана капусты, 2 зубчика чеснока, 1 лавровый лист, 1,5 литра воды или овощного бульона, 2 столовые ложки растительного масла, соль, перец, зелень по вкусу, а также 2–3 ломтика кулича и 1 чайная ложка сливочного масла для тоста.

Процесс приготовления: лук, морковь и сельдерей мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле в кастрюле до мягкости, около 5 минут. Добавьте нашинкованную капусту, залейте водой или бульоном, положите лавровый лист. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 20 минут. В конце добавьте измельченный чеснок, соль, перец и рубленую зелень. Кулич нарежьте ломтиками, слегка подсушите на сухой сковороде или в тостере, смажьте сливочным маслом. Подавайте суп горячим, с тостом из кулича.

Полезные советы

Храните кулич в полотняном мешочке или в хлебнице, чтобы он дольше оставался свежим. Яйца без скорлупы держите в закрытом контейнере не дольше двух дней. Творожную пасху лучше съесть в первые три дня. Мясо замораживайте порционно, если чувствуете, что не успеете. Для снижения калорийности используйте вместо майонеза йогурт или сметану, а вместо жарки — запекание или варку.

Примерная калорийность всего недельного меню (в расчете на один прием пищи в день) варьируется от 200 до 400 ккал.

Завтраки и ужины можно делать легче, обеды — сытнее. Главное — не переедать и радоваться тому, что пасхальные продукты приносят пользу даже после праздника. Приятного аппетита и разумного подхода к еде!

