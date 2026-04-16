Творог и немного варенья — и на завтрак у вас не сырники, а обалденная ягодная пицца

Ягодная пицца на творожном тесте — это обалденная альтернатива привычным сырникам, которая порадует вас нежным вкусом.

Хрустящая, слегка сладковатая основа из творога и ароматная ягодная начинка, запеченная под румяной корочкой, создают идеальный десерт для завтрака или полдника.

Для теста возьмите: 300 г творога, яйцо, 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 2 ст. л. сахара, щепотка соли. Для начинки: 200 г густого варенья (или любых ягод), 1 ст. л. крахмала.

Рецепт: творог разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар, соль, муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто. Выложите его на противень, застеленный пергаментом, сформируйте круглую лепешку с приподнятыми краями. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15 минут.

Варенье смешайте с крахмалом, выложите на основу. Верните пиццу в духовку еще на 15–20 минут до румяной корочки. Подавайте теплой, посыпав сахарной пудрой.

Ранее стало известно, как приготовить конвертики с творожной начинкой — спасение от голода на полдня.