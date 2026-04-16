16 апреля 2026 в 13:40

Сомнолог назвала лучшую позу для качественного сна

Сомнолог Царева: сон на боку подойдет для большинства здоровых людей

Сон на боку подойдет для большинства здоровых людей, заявила «Вечерней Москве» сомнолог Елена Царева. Она напомнила, что качественный ночной отдых позволяет человеку восстановиться, и именно правильная поза может усилить положительный эффект.

Сон на боку — наиболее привлекательное положение для здоровых людей. У людей с сердечной недостаточностью могут быть ограничения по позе сна на левом боку. Но разница между правым и левым боком будет иметь значение только в каких-то очень тяжелых случаях, — высказалась Царева.

Многие предпочитают засыпать на спине. Однако, по словам врача, для большинства людей эта поза нежелательна — в особенности для тех, кто храпит. В то же время отдых в таком положении может принести пользу астматикам, поскольку позволяет грудной клетке расправиться. Специалист также предостерегла от сна на животе — это наихудший вариант из всех.

Ранее сомнолог Роман Бузунов заявил, что питомцев нежелательно пускать в кровать на ночь, поскольку они могут ухудшить качество сна. По его словам, у некоторых людей такой отдых может привести к развитию аллергии. Вдобавок к этому на постели могут появиться и размножиться патогенные микроорганизмы из-за шерсти и слюней животных.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Чувашии задержали подозреваемого в двойном убийстве в Подмосковье
Бутырская назвала главные тренды современного фигурного катания
Путин встретился с главой одного из российских регионов
Дибров одержал победу в суде по делу о расстегнутой ширинке
Политолог ответил, кто может отправить Хегсета в отставку
Стоматолог не смог выбраться из огненной ловушки в московской коммуналке
Стало известно, чем опасно для НАТО затягивание конфликта США с Ираном
Москву снова накроет снегом: прогноз погоды, что за аномалия, подробности
В Баку заявили о приверженности принципам добрососедства в отношении Москвы
Почесал бороду — заплати: как обжаловать странные штрафы ГИБДД
Генерал Братишко поплатился за сдачу Северска
Американист ответил, почему Трамп решил переключиться с Ирана на Кубу
Врач ответила, кому стоит воздержаться от употребления хлеба
Диетолог раскрыл лучший напиток для быстрого поднятия настроения
В Росатоме обвинили Киев в планах сломить дух сотрудников ЗАЭС
Смертоносная атака ВСУ на Кубань обернулась уголовным делом о теракте
Стало известно, когда в России появятся вакцины от глиобластомы и меланомы
НАБУ провело обыски у соратников Ермака и председателя «Слуги народа»
Два человека стали жертвами атак ВСУ на Херсонскую область
«Не первый год»: Песков об отказе США продлить лицензии на закупку нефти
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

