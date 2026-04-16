Сомнолог назвала лучшую позу для качественного сна

Сон на боку подойдет для большинства здоровых людей, заявила «Вечерней Москве» сомнолог Елена Царева. Она напомнила, что качественный ночной отдых позволяет человеку восстановиться, и именно правильная поза может усилить положительный эффект.

Сон на боку — наиболее привлекательное положение для здоровых людей. У людей с сердечной недостаточностью могут быть ограничения по позе сна на левом боку. Но разница между правым и левым боком будет иметь значение только в каких-то очень тяжелых случаях, — высказалась Царева.

Многие предпочитают засыпать на спине. Однако, по словам врача, для большинства людей эта поза нежелательна — в особенности для тех, кто храпит. В то же время отдых в таком положении может принести пользу астматикам, поскольку позволяет грудной клетке расправиться. Специалист также предостерегла от сна на животе — это наихудший вариант из всех.

Ранее сомнолог Роман Бузунов заявил, что питомцев нежелательно пускать в кровать на ночь, поскольку они могут ухудшить качество сна. По его словам, у некоторых людей такой отдых может привести к развитию аллергии. Вдобавок к этому на постели могут появиться и размножиться патогенные микроорганизмы из-за шерсти и слюней животных.