16 апреля 2026 в 13:36

Врачи Иркутской области пожаловались на задержку зарплат

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Врачи Иркутской области пожаловались на задержки зарплат, сообщает Angarsky. Местные жители обратились к губернатору региона Игорю Кобзеву.

Вы всем отвечаете как под копирку. Нас интересуют точные сроки, а не «в ближайшее время». У людей ипотеки, съемное жилье, кредиты. Банкам не объяснишь, что зарплату задерживают, — заявила одна из местных жительниц.

В министерстве здравоохранения заверили, что направили заявки на зачисление зарплат и сейчас они проходят обработку в министерстве финансов. Медикам пообещали, поступление денег на счет в ближайшее время.

Ранее депутат Екатерина Стенякина рассказала, что работники имеют право на получение заработной платы за труд, при задержке выплат они могут использовать несколько инструментов защиты. Так, по ее словам, после 15 дней просрочки сотрудник вправе приостановить работу до погашения всей задолженности.

В Чувашии задержали подозреваемого в двойном убийстве в Подмосковье
Бутырская назвала главные тренды современного фигурного катания
Путин встретился с главой одного из российских регионов
Дибров одержал победу в суде по делу о расстегнутой ширинке
Политолог ответил, кто может отправить Хегсета в отставку
Стоматолог не смог выбраться из огненной ловушки в московской коммуналке
Стало известно, чем опасно для НАТО затягивание конфликта США с Ираном
Москву снова накроет снегом: прогноз погоды, что за аномалия, подробности
В Баку заявили о приверженности принципам добрососедства в отношении Москвы
Почесал бороду — заплати: как обжаловать странные штрафы ГИБДД
Генерал Братишко поплатился за сдачу Северска
Американист ответил, почему Трамп решил переключиться с Ирана на Кубу
Врач ответила, кому стоит воздержаться от употребления хлеба
Диетолог раскрыл лучший напиток для быстрого поднятия настроения
В Росатоме обвинили Киев в планах сломить дух сотрудников ЗАЭС
Смертоносная атака ВСУ на Кубань обернулась уголовным делом о теракте
Стало известно, когда в России появятся вакцины от глиобластомы и меланомы
НАБУ провело обыски у соратников Ермака и председателя «Слуги народа»
Два человека стали жертвами атак ВСУ на Херсонскую область
«Не первый год»: Песков об отказе США продлить лицензии на закупку нефти
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
