Врачи Иркутской области пожаловались на задержку зарплат

Врачи Иркутской области пожаловались на задержки зарплат, сообщает Angarsky. Местные жители обратились к губернатору региона Игорю Кобзеву.

Вы всем отвечаете как под копирку. Нас интересуют точные сроки, а не «в ближайшее время». У людей ипотеки, съемное жилье, кредиты. Банкам не объяснишь, что зарплату задерживают, — заявила одна из местных жительниц.

В министерстве здравоохранения заверили, что направили заявки на зачисление зарплат и сейчас они проходят обработку в министерстве финансов. Медикам пообещали, поступление денег на счет в ближайшее время.

Ранее депутат Екатерина Стенякина рассказала, что работники имеют право на получение заработной платы за труд, при задержке выплат они могут использовать несколько инструментов защиты. Так, по ее словам, после 15 дней просрочки сотрудник вправе приостановить работу до погашения всей задолженности.