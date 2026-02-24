Зимняя Олимпиада — 2026
Ужин, который объединяет семью: зразы из картошки с начинкой. Вкус детства, готовится быстро. Сметана — обязательна!

Фото: D-NEWS.ru
Это блюдо обладает магическим свойством нравиться абсолютно всем: и детям, и взрослым. Оно сытное, но не тяжелое, знакомое, но с изюминкой, и подается со сметаной — беспроигрышным соусом, который любят в любом возрасте.

Для зраз килограмм картофеля очищаю, режу на крупные куски и отвариваю в подсоленной воде до полной мягкости. Воду полностью сливаю, картофель разминаю в абсолютно гладкое пюре без молока и масла. Даю пюре полностью остыть до комнатной температуры. В остывшее пюре добавляю одно сырое яйцо, три столовые ложки пшеничной муки, соль и черный перец по вкусу. Тщательно вымешиваю ложкой, а затем руками до получения однородного, пластичного теста, которое не липнет к ладоням. Для начинки четыре вареных яйца мелко рублю ножом. Пучок зеленого лука мелко шинкую. Смешиваю яйца и лук с 30 граммами размягченного сливочного масла. Картофельное тесто делю на 8–10 равных частей. Из каждой части формирую шарик, затем расплющиваю его в ладонях в круглую лепешку толщиной около 1 см. В центр кладу столовую ложку яичной начинки. Края лепешки поднимаю и аккуратно защипываю над начинкой, как у пельменя, формируя овальную или круглую котлетку-зразу. Хорошо прижимаю шов, чтобы он не разошелся. На сковороде разогреваю достаточное количество растительного масла. Обжариваю зразы на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до красивой золотисто-коричневой корочки. Выкладываю готовые зразы на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Подаю горячими, обязательно со сметаной.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

