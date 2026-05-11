День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 05:01

Посадка гортензии в мае простыми словами: как выкопать яму, что туда добавить, сколько поливать

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сажать гортензию в мае — лучшая идея, ведь земля уже прогрелась, а солнце еще не палит. Справиться с этой задачей сможет даже новичок.

Сначала выкопайте яму шириной 50 см и глубиной 40 см — в два раза шире корней саженца. На дно насыпьте дренаж из битого кирпича или керамзита слоем 10 см. Выньте саженец из горшка, но не отряхивайте землю — сажайте прямо с комом.

Гортензия любит кислую почву, поэтому никогда не добавляйте в яму золу, известь или доломитовую муку — они ее убьют. Вместо этого смешайте вынутую землю с рыжим верховым торфом, хвойным опадом или перепревшими опилками в пропорции 1:1.

Опустите саженец в яму так, чтобы корневая шейка была на уровне земли, не заглубляйте. Засыпьте смесью, утрамбуйте руками и сделайте бортик из земли по краю ямы, чтобы вода не утекала.

Теперь самое важное: вылейте под корень целое ведро отстоянной воды, даже если идет дождь. После посадки замульчируйте приствольный круг кислым торфом, корой сосны или шишками слоем 5 см — это сохранит влагу и закислит почву.

Для пышного цветения каждые две недели поливайте гортензию подкисленной водой: 1 столовая ложка лимонной кислоты или 100 мл столового уксуса 9% на 10 литров воды.

Ранее был назван многолетник, который цветет как пион, но зимует как сорняк.

Проверено редакцией
Читайте также
В России могут повысить верхнюю границу возраста молодежи
Общество
В России могут повысить верхнюю границу возраста молодежи
В России мошенники начали обманывать любителей маркетплейсов
Общество
В России мошенники начали обманывать любителей маркетплейсов
Диаметр цветка больше вашей ладони, а на одном стебле доходит до 10 бутонов. Чудо-многолетник без капризов и хлопот
Общество
Диаметр цветка больше вашей ладони, а на одном стебле доходит до 10 бутонов. Чудо-многолетник без капризов и хлопот
Один куст дарит сотни розово-абрикосовых розеток. Японская жемчужина для сада и террасы
Общество
Один куст дарит сотни розово-абрикосовых розеток. Японская жемчужина для сада и террасы
До конца мая — горячее время: сеем эти культуры в грунт и не забываем о важных делах
Общество
До конца мая — горячее время: сеем эти культуры в грунт и не забываем о важных делах
Общество
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС Британии планируют потратить сотни тысяч фунтов на перешив женской формы
Экс-премьер Таиланда вышел из тюрьмы
В Таиланде вырос спрос на бородинский хлеб и красную икру из России
В грузовом вагоне обнаружили тела шести человек
ПВО РФ за неделю сбила 3556 украинских БПЛА
Глава Минобороны Латвии устроил скандал на фоне заявления об отставке
Посол заявил о «братских отношениях» Путина и Рахмона
В России могут повысить верхнюю границу возраста молодежи
Премьер Израиля хочет отказаться от военной помощи США
Ученый назвал дату астрономического лета в России
В России мошенники начали обманывать любителей маркетплейсов
Названа категория граждан в РФ, которым увеличат пенсию в июне
Стал известен средний размер пенсии в России за апрель
В Госдуме объяснили изменение формулировки в квитанциях за ЖКУ
Немецкие политики поддержали предложение Путина
Дмитриев прокомментировал катастрофу в ЕС
Самозанятым раскрыли способ получить пенсию свыше 50 тыс. рублей
Минобрнауки вводит «день тишины» при поступлении в вузы
В Москве водитель устроил погоню от полиции и попал в ДТП
Иран отверг план США, потому что не хочет подчиняться
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.