Посадка гортензии в мае простыми словами: как выкопать яму, что туда добавить, сколько поливать

Сажать гортензию в мае — лучшая идея, ведь земля уже прогрелась, а солнце еще не палит. Справиться с этой задачей сможет даже новичок.

Сначала выкопайте яму шириной 50 см и глубиной 40 см — в два раза шире корней саженца. На дно насыпьте дренаж из битого кирпича или керамзита слоем 10 см. Выньте саженец из горшка, но не отряхивайте землю — сажайте прямо с комом.

Гортензия любит кислую почву, поэтому никогда не добавляйте в яму золу, известь или доломитовую муку — они ее убьют. Вместо этого смешайте вынутую землю с рыжим верховым торфом, хвойным опадом или перепревшими опилками в пропорции 1:1.

Опустите саженец в яму так, чтобы корневая шейка была на уровне земли, не заглубляйте. Засыпьте смесью, утрамбуйте руками и сделайте бортик из земли по краю ямы, чтобы вода не утекала.

Теперь самое важное: вылейте под корень целое ведро отстоянной воды, даже если идет дождь. После посадки замульчируйте приствольный круг кислым торфом, корой сосны или шишками слоем 5 см — это сохранит влагу и закислит почву.

Для пышного цветения каждые две недели поливайте гортензию подкисленной водой: 1 столовая ложка лимонной кислоты или 100 мл столового уксуса 9% на 10 литров воды.

