Диаметр цветка больше вашей ладони, а на одном стебле доходит до 10 бутонов. Чудо-многолетник без капризов и хлопот

Канна «Оклахома» — это настоящий тропический фейерверк, который превращает ваш сад в джунгли с роскошными темно-розовыми соцветиями. Представьте себе крупные, слегка асимметричные цветки диаметром до 12–15 см насыщенного лососево-розового оттенка с легкой коралловой ноткой, собранные в плотные кисти на высоких, до 90–110 см, цветоносах.

Лепестки имеют легкий бархатистый отлив, а широкие декоративные листья пурпурно-бронзового цвета служат идеальным фоном, оставаясь привлекательными даже в нецветущем состоянии. Цветение продолжается с июля до самых заморозков. Канна предпочитает солнечные, защищенные от ветра места и богатую, хорошо дренированную почву с регулярным поливом.

В условиях средней полосы клубни выкапывают осенью и хранят до весны в прохладном месте. Сорт устойчив к болезням и подходит для срезки — в вазе стоит до двух недель. Идеален для парадных клумб, миксбордеров, одиночных посадок на газоне и контейнерного озеленения.

