Один куст дарит сотни розово-абрикосовых розеток. Японская жемчужина для сада и терассы

Роза японская «Микото» (Mikoto) — это настоящий восточный бриллиант, который превращает ваш балкон или сад в филиал райского сада. Этот компактный шраб высотой всего 30-40 см (в контейнере, в открытом грунте достигает 70-100 см) идеально подходит для выращивания в горшках на балконе, террасе или в открытом грунте.

Главное чудо сорта — его цветы: густомахровые, чашевидные бутоны диаметром 8-10 см переливаются розово-абрикосовыми оттенками с изумрудным центром, который постепенно зеленеет по мере распускания. Они долго не осыпаются, источая нежный фруктово-розовый аромат.

Цветет непрерывно волнами с июня до октября, не боясь дождя и жары (испытания проходила при +40°C). Сорт обладает средней зимостойкостью (до -23°C), в средней полосе требует легкого укрытия на зиму. Отлично смотрится в одиночных посадках, контейнерах, на переднем плане миксбордеров и в срезке. Это растение для тех, кто хочет видеть в своем саду настоящее чудо японской селекции.

Мария Левицкая
