Морозник в саду без хлопот: цветок, который живет десятилетиями и не боится зимы

Морозник в саду без хлопот: цветок, который живет десятилетиями и не боится зимы

Морозник махровый часто называют находкой для ленивого садовода. Он не требует постоянного ухода, но при этом украшает участок долгие годы.

Цветет он очень рано — иногда даже из-под снега. Бутоны напоминают розы или пионы и бывают самых разных оттенков. Цветение длится до нескольких месяцев. Куст может расти на одном месте до 30 лет и спокойно выдерживает морозы без укрытия.

Лучше всего растение чувствует себя в полутени, под деревьями или рядом с кустарниками. Почва должна быть рыхлой и без застоя воды. Уход сводится к поливу в засуху и редким подкормкам.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что морозник практически не требует вмешательства. Она советует не заливать растение водой, чтобы корни не подгнивали.

Ранее были названы сорта капусты, которых боятся слизни.