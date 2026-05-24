Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 19:00

Морозник в саду без хлопот: цветок, который живет десятилетиями и не боится зимы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Морозник махровый часто называют находкой для ленивого садовода. Он не требует постоянного ухода, но при этом украшает участок долгие годы.

Цветет он очень рано — иногда даже из-под снега. Бутоны напоминают розы или пионы и бывают самых разных оттенков. Цветение длится до нескольких месяцев. Куст может расти на одном месте до 30 лет и спокойно выдерживает морозы без укрытия.

Лучше всего растение чувствует себя в полутени, под деревьями или рядом с кустарниками. Почва должна быть рыхлой и без застоя воды. Уход сводится к поливу в засуху и редким подкормкам.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что морозник практически не требует вмешательства. Она советует не заливать растение водой, чтобы корни не подгнивали.

Ранее были названы сорта капусты, которых боятся слизни.

Проверено редакцией
Читайте также
Стадион «Лужники» почтил память жертв атаки в ЛНР минутой молчания
Общество
Стадион «Лужники» почтил память жертв атаки в ЛНР минутой молчания
Журналист из Пакистана объяснил, зачем Киев убивает российских детей
Общество
Журналист из Пакистана объяснил, зачем Киев убивает российских детей
Сад в нежно-розовых свечах больше метра. Многолетник с чудесными колокольчиками для романтичных клумб
Общество
Сад в нежно-розовых свечах больше метра. Многолетник с чудесными колокольчиками для романтичных клумб
Посадите в грунт в мае — в конце июня клумба вспыхнет золотистым шелком. Неприхотливый цветок для солнечных уголков, который цветет все лето
Общество
Посадите в грунт в мае — в конце июня клумба вспыхнет золотистым шелком. Неприхотливый цветок для солнечных уголков, который цветет все лето
Выгоняем муравьев с дачи не на неделю, а до следующего лета: надежный способ
Общество
Выгоняем муравьев с дачи не на неделю, а до следующего лета: надежный способ
Общество
сады
огороды
растения
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Спартак» в пятый раз завоевал Кубок России по футболу
Отец облитой кислотой девушки рассказал о темном прошлом экс-военного
В Германии признали зависимость от энергоносителей России
Двое детей, мнение об СВО, театр: как живет актер Павел Савинков
Названы три типа дронов, атаковавших Старобельск
Брэд Питт отказался жениться на возлюбленной из-за Джоли
«Разжечь войну против России»: во Франции обвинили ЕС в нагнетании истерии
Возмездие «Орешником», Рада запаниковала, майский снег в РФ: что дальше
Россиянки стали реже называть сыновей популярным мужским именем
Нетаньяху назвал условие для окончательного соглашения с Ираном
Роскомнадзор ответил на слухи об ограничении DeepSeek
Более 20 человек на Филиппинах оказались погребены под руинами
Ожирение граждан обходится одной стране Европы в €7 млрд ежегодно
Российские силовики пролили свет на смерть мобилизованного украинца в ТЦК
Ветеринары достали из приютской собаки золотую цепочку 750-й пробы
Труп «сидел» на скамейке станции буккроссинга в центре Екатеринбурга
Легкая прохлада до +11 и интенсивные ливни: погода в Москве в начале лета
Между министром обороны Украины и главкомом ВСУ вспыхнул конфликт
Россия поставила армян перед выбором
Стубб раскрыл условие открытия границы Финляндии с Россией
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.