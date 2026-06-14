Всего 2 ложки на ведро воды — и мучнистая роса на огурцах исчезает после первой же обработки

Всего 2 ложки на ведро воды — и мучнистая роса на огурцах исчезает после первой же обработки

Мучнистая роса на огурцах — настоящий враг для дачников, способный уничтожить до 100% урожая в теплицах, но избавиться от белого налета можно простыми и дешевыми средствами.

Самый эффективный и доступный способ — пищевая сода: растворите 2 ст. л. соды в 10 литрах теплой воды, добавьте ст. л. жидкого мыла или растительного масла для лучшего прилипания и обильно опрыскайте пораженные листья с обеих сторон, стараясь смочить нижнюю часть, где прячется грибок.

Обработку проводят ранним утром или вечером, повторяя каждые 5–7 дней, особенно после дождей.

Для усиления эффекта используйте молочную сыворотку, разведенную водой 1:10, — молочнокислые бактерии создают неблагоприятную среду для патогена, а если добавить 10 капель йода на литр раствора, получится двойной удар по болезни.

Перед любой обработкой обязательно удалите и сожгите все сильно пораженные листья, проредите загущенные посадки для лучшей вентиляции.

Ранее сообщалось, что подсадить в теплицу к огурцам, чтобы не было пустоцветов и грибков.