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14 июня 2026 в 06:00

Всего 2 ложки на ведро воды — и мучнистая роса на огурцах исчезает после первой же обработки

Фото: D-NEWS.ru
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Мучнистая роса на огурцах — настоящий враг для дачников, способный уничтожить до 100% урожая в теплицах, но избавиться от белого налета можно простыми и дешевыми средствами.

Самый эффективный и доступный способ — пищевая сода: растворите 2 ст. л. соды в 10 литрах теплой воды, добавьте ст. л. жидкого мыла или растительного масла для лучшего прилипания и обильно опрыскайте пораженные листья с обеих сторон, стараясь смочить нижнюю часть, где прячется грибок.

Обработку проводят ранним утром или вечером, повторяя каждые 5–7 дней, особенно после дождей.

Для усиления эффекта используйте молочную сыворотку, разведенную водой 1:10, — молочнокислые бактерии создают неблагоприятную среду для патогена, а если добавить 10 капель йода на литр раствора, получится двойной удар по болезни.

Перед любой обработкой обязательно удалите и сожгите все сильно пораженные листья, проредите загущенные посадки для лучшей вентиляции.

Ранее сообщалось, что подсадить в теплицу к огурцам, чтобы не было пустоцветов и грибков.

Проверено редакцией
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