12 апреля 2026 в 18:03

Умная клумба цветёт до 5 месяцев: растения для волнообразного цветения с весны до заморозков

Фото: D-NEWS.ru
Секрет красивого цветника — не в сложном уходе, а в правильном подборе растений, которые сменяют друг друга и создают эффект непрерывного цветения.

Весной клумба оживает первой. Сразу после схода снега зацветают подснежники и крокусы, затем подключаются примулы и мускари. Чуть позже раскрываются тюльпаны и нарциссы — именно они задают яркий старт сезону.

В конце весны и начале лета цветник становится особенно пышным. В это время распускаются ирисы, пионы и аквилегии. Добавляют лёгкости дицентра с нежными «сердечками» и компактная армерия.

Летом клумба выходит на пик декоративности. Зацветают лилейники, затем их сменяют эхинацея, рудбекия и гелениум. Вертикальные акценты создаёт шалфей дубравный, а флоксы добавляют объёма и ярких красок.

Ближе к осени подключаются многолетние астры и тысячелистник. Они не только продлевают цветение, но и делают клумбу более живой за счёт разнообразной текстуры.

Осенью цветник не теряет привлекательности. В дело вступают хризантемы, георгины и очиток видный — именно они держат декоративность до самых заморозков.

Проверено редакцией
Читайте также
Чем опрыскать деревья, когда уже почки: 5 обработок, которые защитят будущий урожай
Общество
Чем опрыскать деревья, когда уже почки: 5 обработок, которые защитят будущий урожай
Ударят морозы — а им хоть бы хны: 10 цветов, которые переносят возвратные заморозки
Общество
Ударят морозы — а им хоть бы хны: 10 цветов, которые переносят возвратные заморозки
Сажаю в апреле — любуюсь все лето: однолетники, которые цветут с июня до сентября без рассады
Общество
Сажаю в апреле — любуюсь все лето: однолетники, которые цветут с июня до сентября без рассады
Что посадить в тени забора: культуры, которым все нипочем, — проверенный список для глубокой тени и полутени
Общество
Что посадить в тени забора: культуры, которым все нипочем, — проверенный список для глубокой тени и полутени
Растим гигантские культуры: безразмерная капуста, тыква и еще 6 проверенных сортов-рекордсменов
Общество
Растим гигантские культуры: безразмерная капуста, тыква и еще 6 проверенных сортов-рекордсменов
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Компания Пельша «погорела» впервые за 13 лет
Инспектор ДПС спас мужчину с инфарктом
Мессенджер Илона Маска выйдет уже в этом месяце
«Это был ультиматум»: экс-подполковник США о переговорах с Ираном
Урожденного британца впервые в истории лишили паспорта за любовь к России
«Похоронить нас заживо»: выжившая на Камчатке туристка прервала молчание
Сборные России и Украины впервые с 2022-го сойдутся в командном состязании
Перемирие с Ираном прозвали величайшим провалом США со времен Вьетнама
Названа страна, которая может помочь закончить иранский кризис
«Скорости такие, что человек не успевает»: Кнутов о ПВО и новых ракетах ВСУ
«Новая эпоха в истории»: Путин указал на главное достижение Гагарина
Шведы приняли решение по задержанному судну Hui Yuan
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 10: кто снял маску 12 апреля, кто остался
Восьмилетнего ребенка эвакуировали вертолетом после ДТП
Мантуров вручил награды сотрудникам ракетно-космической отрасли
«Работает на экономику и качество»: Путин о космическом потенциале России
Названы самые страшные возможные последствия блокады Ормузского пролива
Раскрыто число самолетов США, потерянных в войне с Ираном
Трамп похвастался «компьютеризированными пулями» для «плавления» дронов
Пожар во Внуково унес жизнь одного человека
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

