Умная клумба цветёт до 5 месяцев: растения для волнообразного цветения с весны до заморозков

Умная клумба цветёт до 5 месяцев: растения для волнообразного цветения с весны до заморозков

Секрет красивого цветника — не в сложном уходе, а в правильном подборе растений, которые сменяют друг друга и создают эффект непрерывного цветения.

Весной клумба оживает первой. Сразу после схода снега зацветают подснежники и крокусы, затем подключаются примулы и мускари. Чуть позже раскрываются тюльпаны и нарциссы — именно они задают яркий старт сезону.

В конце весны и начале лета цветник становится особенно пышным. В это время распускаются ирисы, пионы и аквилегии. Добавляют лёгкости дицентра с нежными «сердечками» и компактная армерия.

Летом клумба выходит на пик декоративности. Зацветают лилейники, затем их сменяют эхинацея, рудбекия и гелениум. Вертикальные акценты создаёт шалфей дубравный, а флоксы добавляют объёма и ярких красок.

Ближе к осени подключаются многолетние астры и тысячелистник. Они не только продлевают цветение, но и делают клумбу более живой за счёт разнообразной текстуры.

Осенью цветник не теряет привлекательности. В дело вступают хризантемы, георгины и очиток видный — именно они держат декоративность до самых заморозков.