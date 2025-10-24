Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 17:54

Дмитриев одним фото намекнул на поездку в США

Дмитриев опубликовал фото с маршрутом над США

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал снимок в Instagram (деятельность в РФ запрещена) с маршрутом своего самолета над США. Фото было сделано на фоне сообщений западных СМИ о его встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Судя по снимку, маршрут судна Дмитриева пролегает рядом с городами Спрингфилд, Бристоль, а впереди виднеется река Гудзон. Фото глава РФПИ сопроводил музыкальным треком «На заре» исполнителя Басты.

Ранее канал CNN сообщил о якобы прибытии Дмитриева в США для переговоров. В издании отметили, что поездка могла состояться вскоре после объявления новых антироссийских санкций администрацией американского президента Дональда Трампа.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил о переносе российско-американского саммита в Будапеште. Он подчеркнул, что встреча не была отменена, а диалог всегда лучше, чем конфронтация.

Стив Уиткофф
Кирилл Дмитриев
США
переговоры
