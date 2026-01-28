В Петербурге троих курьеров отправили в колонию за обман пенсионеров

В Петербурге троих курьеров отправили в колонию за обман пенсионеров

Троих курьеров в Сант-Петербурге отправили в колонию за обман пенсионеров, сообщает «Петербург2» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов по региону. Общая сумма ущерба составила 2 млн рублей.

В ведомстве рассказали, что от мошеннической схемы пострадали двое пожилых людей. Каждый из них передал аферистам по 1 млн рублей.

Все трое фигурантов на слушании признали свою вину — один из них даже частично возместил ущерб. Отбывать наказание фигуранты дела будут в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что житель Тюмени стал жертвой мошенников и передал курьеру больше килограмма золота. Злоумышленники связались с пенсионером по телефону и выдали себя за сотрудников правоохранительных органов. --- Общая стоимость украденного у него драгоценного металла составила 14,8 млн рублей.