В прямой кишке умершего мужчины нашли подводку с камнем из мочевого пузыря В Японии при вскрытии нашли в теле мужчины подводку с камнем из мочевого пузыря

В Японии врачи сделали неожиданную находку при вскрытии мужчины, который скончался после трех лет болей в животе, сообщает портал Need To Know. В его прямой кишке обнаружили карандаш для подводки глаз с наросшим на нем камнем из мочевого пузыря.

Пациента в возрасте около 60 лет госпитализировали после потери сознания, но врачам не удалось его спасти. Судебно-медицинская экспертиза выявила причину хронического недомогания: алюминиевый футляр от косметики длиной 9 см проткнул стенку прямой кишки и врос в мочевой пузырь, образовав огромный камень. Длина нароста составила 6,5 см, ширина — 6 см, а высота — 4 см. Патология вызвала тяжелое повреждение почек и сепсис, приведя пациента к смерти.

Полиция, расследуя инцидент, выяснила, что мужчина часто носил женскую одежду, а в его спальне был найден вибратор. Японские исследователи Тадаси Хосоя, Казуки Харада и Дзюн Канэтакэ в своем отчете указали, что «сексуальная активность должна рассматриваться как возможная причина смерти, даже если она имела место за несколько лет до нее».

Ранее житель Башкирии вызвал скорую помощь после того, как мандарин застрял у него в заднем проходе во время новогоднего застолья. Медики извлекли плод на дому, госпитализация 32-летнему мужчине не потребовалась.