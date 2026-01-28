«Следователи» дали пенсионерке ячейку в банке и остались с ее миллионами

Пенсионерка из Новокубанска доверилась мошенникам и лишилась 4,9 млн рублей, передает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. С 76-летней женщиной связались неизвестные, представившись сотрудниками оператора связи, и сообщили о необходимости продлить договор.

Позже ей позвонили люди, назвавшиеся работниками Следственного комитета, и убедили жертву, что она находится под влиянием мошенников, которые пытаются вывести деньги с ее счета. Для убедительности они предоставили ей юриста и несуществующую ячейку в банке для хранения наличных.

Жертва послушно сняла три раза деньги и передала их курьерам, чтобы те положили наличность в выделенную ячейку. Потом исчезли все помощники, а с ними и деньги, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обещать своим жертвам крупные денежные выигрыши. Злоумышленники убеждают жертву перевести средства на стороннюю карту под предлогом «увеличения процента конвертации» для получения приза. Преступники присылают фальшивые уведомления, замаскированные под сообщения от официальных банковских приложений.