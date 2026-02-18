В российском городе женщина получила пенсию купюрами «банка приколов»

В Новосибирске женщине выплатили пенсию билетами «банка приколов», сообщил Telegram-канал Baza. Обман заметила 24-летняя внучка, когда пересчитывала деньги.

Как отметил канал, 84-летняя жительница Новосибирска получила в январе 41 тыс. рублей и, не пересчитав сумму, вернулась домой. В результате часть купюр оказалась фальшивкой.

Внучка хотела обратиться в полицию, но без доказательств с камер видеонаблюдения не стала этого делать. В феврале она сняла на видео, как ее бабушка забирала очередную пенсию. На этот раз все купюры были настоящие, но в конверте не хватало еще 20 тыс. рублей. Она вместе с бабушкой вернулась в отделение «Почты России», где им снова посчитали сумму и отдали недостающие деньги. Девушка обратилась в полицию из-за инцидента и написала заявление.

Ранее мошенники обменяли пожилой москвичке десятки миллионов рублей на билеты из «банка приколов». Отмечается, что с 75-летней женщиной связался человек, который попросил ее подтвердить прикрепление к поликлинике и продиктовать код из СМС.