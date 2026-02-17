Для тех, кому за 60: кредиты, вклады, карты рассрочки — что выбрать

Сегодня на российском финансовом рынке представлен широкий ассортимент специальных финансовых продуктов для пожилых россиян. Это и кредиты, и вклады, а также альтернативные сберегательные инструменты. В чем особенности банковских сервисов, чем они лучше стандартных предложений, какие условия — в материале NEWS.ru.

В чем особенность банковских вкладов для пенсионеров

Финансовые организации все чаще предлагают пожилым клиентам специализированные вклады, адаптированные под их потребности. Аналитик из ФГ «Финам» Игорь Додонов пояснил NEWS.ru, что такие продукты присутствуют в линейках всех крупных банков. Их главные отличия от стандартных депозитов — повышенная процентная ставка и более гибкие условия, включая отсутствие штрафов за пополнение счета или частичное снятие средств. Эксперт также отметил, что порог входа по таким вкладам обычно ниже, однако для получения максимальной доходности банки часто просят перевести пенсию на их карту.

Тенденцию подтвердила международный финансовый советник, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. По ее словам, развитие рынка финансовых услуг привело к появлению специализированных продуктов для людей старшего возраста, ориентированных на удобство и стабильность.

«Банковские вклады остаются самым популярным инструментом для сохранения средств и получения пассивного дохода. Однако стандартные предложения часто не устраивают пенсионеров из-за низкой доходности или строгих требований к сумме вложений», — отметила собеседница NEWS.ru.

Эксперт выделила несколько ключевых особенностей пенсионных вкладов:

повышенные процентные ставки. Специальные программы предлагают более выгодные условия по сравнению с классическими депозитами;

низкий порог входа. Сниженная сумма первоначального взноса позволяет размещать даже небольшие накопления;

частичное снятие средств. Возможность пользоваться деньгами без потери процентов (или с минимальными потерями) удобна для повседневных трат;

автоматическая пролонгация. Продление договора происходит без участия клиента, что упрощает управление счетом.

При этом Ермилова посоветовала пенсионерам внимательно изучать условия договора. Стремясь минимизировать риски, банки могут вводить ограничения на сроки и объемы пополнения, чтобы избежать резкого оттока капитала.

Дополнительные возможности открывают карты рассрочки. Старший управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова пояснила NEWS.ru, что их главное преимущество для пожилых людей — льготные условия для получения повышенного процента по накопительным счетам и вкладам. Для этого достаточно поддерживать сниженный (по сравнению со стандартным) ежемесячный оборот по карте. Кроме того, для пенсионеров существенно уменьшают стоимость подписки на сопутствующие сервисы, сказала эксперт.

В чем преимущества кредитов для пожилых

Кредитные программы для заемщиков пенсионного возраста также имеют ряд отличий от стандартных предложений. По словам Додона, в первую очередь это относительно небольшой срок кредитования. Банки также нередко выдвигают дополнительные требования, такие как страхование жизни заемщика или привлечение поручителя. При этом размер займа варьируется и напрямую зависит от уровня дохода пенсионера.

Вместе с тем эксперт расссказала о ряде преимуществ: по таким кредитам часто устанавливаются пониженные ставки и предлагаются льготные условия погашения. Отдельные программы мотивируют заемщиков аккуратностью: для пенсионеров, своевременно вносящих первые платежи, могут действовать специальные условия снижения ставки.

Ермилова выделила основные преимущества специализированных кредитных программ:

пониженные процентные ставки. Снижение финансовой нагрузки достигается за счет особых условий для пенсионеров;

спецпредложения для держателей пенсионных карт. Наличие карты определенного банка повышает шансы на одобрение и улучшение условий займа;

отсутствие необходимости в поручителях. Многие программы не требуют привлечения третьих лиц.

Какие существуют альтернативные инструменты для пожилых людей

Помимо традиционных вкладов и кредитов существуют альтернативные способы сохранения и преумножения активов, такие как участие в государственных программах накоплений или использование инвестиционных счетов, подчеркнули эксперты. Эти варианты требуют тщательного анализа рисков и преимуществ, но могут обеспечить значительное увеличение благосостояния.

«Выбор оптимального банковского продукта для пенсионеров требует комплексного подхода, включающего оценку собственных нужд, изучение рынка предложений и консультации профессионалов», — сказала Ермилова. Следуя этим рекомендациям, каждый гражданин в возрасте 60+ сможет эффективно управлять своими финансами и обеспечивать достойный уровень жизни, добавила она.

