18 февраля 2026 в 11:05

Токаев примет участие в первом заседании Совета мира по Газе в Вашингтоне

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 18–19 февраля посетит с рабочим визитом Вашингтон для участия в первом заседании Совета мира по Газе, сообщили в пресс-службе главы государства. В рамках поездки запланированы встречи с представителями американских компаний.

18–19 февраля 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента США Дональда Трампа посетит с рабочим визитом Вашингтон для участия в инаугурационном заседании Совета мира, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе саммита ключевое внимание будет уделено вопросам стабилизации в секторе Газа и поиску шагов по обеспечению мира и «гуманитарной поддержки в регионе». Кроме участия в саммите, Токаев проведет в США ряд встреч с представителями американского бизнеса.

Ранее государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщил, что Ватикан не будет участвовать в работе Совета мира. По его словам, это связано со спецификой папского государства, «которая явно отличается от специфики других государств». Папа римский Лев XIV получил приглашение присоединиться к Совету мира, формируемому Соединенными Штатами для управления сектором Газа в процессе разрешения конфликта на Ближнем Востоке. По словам Паролина, этот вопрос находится на стадии рассмотрения, поскольку есть моменты, вызывающие некоторое недоумение и нуждающиеся в разъяснении.

