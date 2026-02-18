Зимняя Олимпиада — 2026
Психиатр предупредил о последствиях переоценки способностей аутистов

Психиатр Потапов: романтизация аутизма может обесценить трудности больного

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Аутисты склонны к систематизации и устойчивым интересам, но не стоит испытывать по отношению к заболеванию нереалистичные ожидания, заявил РИА Новости врач-психиатр Игорь Потапов. По его словам, «романтизация» заболевания может обесценить трудности, с которыми сталкиваются заболевшие.

Романтизация создает нереалистичные ожидания и может обесценивать реальные трудности — сенсорные перегрузки, сложности коммуникации, истощаемость. Романтизация, как и стигматизация, является формой искажения реальности, — сказал Потапов.

Врач подчеркнул, что иногда определенные особенности способствуют профессиональному развитию, однако это не является универсальной чертой всех лиц с расстройством аутистического спектра и не обязательно присуще каждому человеку с таким диагнозом. По его словам, людям с аутизмом может требоваться поддержка.

Ранее психиатр Александр Федорович рассказал, что белый цифровой шум разрушает эндокринную систему и организм в целом. В частности, он приводит к истощению надпочечников и нарушениям щитовидки.

