22 января 2026 в 18:00

Забудьте о макаронах по-флотски! Готовлю гречку по-генеральски с курицей и морковью — сытный ужин на одной сковороде

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Забудьте о макаронах по-флотски! Готовлю гречку по-генеральски с курицей и морковью — сытный ужин на одной сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого и сытного ужина на всю семью без лишней посуды.

Получается обалденная вкуснятина: ароматная, рассыпчатая гречка, обжаренная до легкой золотистости, с сочными кусочками курицы, сладкой морковью и пикантными нотками чеснока и специй в насыщенном томатном соусе.

Для приготовления вам понадобится: 2 куриных филе (около 500 г), 1,5 стакана гречки, 1 крупная морковь, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. томатной пасты, соль, перец, приправа для курицы, растительное масло. Курицу нарежьте небольшими кусочками, обжарьте на хорошо разогретом масле в глубокой сковороде до румяной корочки. Добавьте нарезанный лук и натертую морковь, обжаривайте до мягкости овощей. Влейте томатную пасту, разведенную в стакане воды, добавьте промытую гречку, давленый чеснок, специи и еще 2 стакана кипятка. Посолите, поперчите, хорошо перемешайте. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 20–25 минут, пока гречка не впитает всю жидкость. Подавайте горячей, посыпав свежей зеленью.

