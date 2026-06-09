Тру сыр сверху горкой, отправляю в духовку — подаю пиццу «Полянка» без теста за 25 минут

Беру куриный фарш, болгарский перец, помидоры и сыр — и за 25 минут запекаю пиццу без теста. Никакой возни с раскаткой, никакого дрожжевого запаха — просто выкладываю фарш на противень, сверху овощи, и получается сочная, сытная, с хрустящей корочкой по краям и тягучей сырной сердцевиной. Пальчики оближешь, а готовится быстрее, чем доставка.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного фарша, 1 яйцо, 2 ст. ложки панировочных сухарей, соль, перец, 1 болгарский перец, 2 помидора, 1 луковица, 150 г твердого сыра, 2 ст. ложки томатной пасты, итальянские травы по вкусу. Фарш смешайте с яйцом, сухарями, солью и перцем. Распределите ровным слоем на противне, застеленном пергаментом, формируя круг или прямоугольник. Смажьте томатной пастой. Нарежьте перец, помидоры и лук тонкими кольцами, выложите на фарш. Посыпьте травами и тертым сыром. Запекайте при 200°C 20–25 минут до румяной корочки. Подавайте горячей. Это блюдо — находка для низкоуглеводного питания и для тех, кто соскучился по пицце.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту пиццу без теста с куриным фаршем. Даже те, кто не ест пиццу из-за теста, просили добавки. Кстати, вместо куриного фарша можно взять индейку — будет диетичнее. Находка, а не рецепт!