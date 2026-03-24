Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 13:40

Стакан муки и стакан манки: постные оладьи получаются пышные и нежные. Готовим на завтрак с джемом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Нежные оладьи на растительном молоке — получаются пышные, мягкие и буквально тают во рту. Их всегда разбирают первыми, а готовятся они из самых простых продуктов, которые легко найти дома или взять по акции в магазине.

Фишка рецепта — в сочетании муки и манки: текстура получается особенно воздушной и чуть пористой, как у дрожжевой выпечки.

Ингредиенты (стакан 250 мл): мука — 1 стакан, манная крупа — 1 стакан, разрыхлитель — 2 ч. л., сухие дрожжи — 1 ст. л., соль — 1 ч. л., сахар — 1 ст. л. (или больше по вкусу), растительное молоко — 500–550 мл (подойдет любое: овсяное, соевое, миндальное — можно взять то, что есть по скидке), ванильный сахар — 1 ч. л.

Приготовление: в глубокой миске соедините все ингредиенты. Накройте тесто пленкой и полотенцем, оставьте на час — за это время оно поднимется, а манка набухнет.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, выкладывайте тесто ложкой и жарьте оладьи на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон.

Подавайте с медом, вареньем или сметаной. Получаются мягкие, ароматные оладьи с нежной текстурой — простой и очень удачный рецепт на каждый день.

Ранее мы делились рецептом легкого оливье для весны. Заправка из йогурта и желтка и копченая грудка — вкус обалденный.

Проверено редакцией
оладьи
панкейки
блинчики
завтрак
Ольга Шмырева
О. Шмырева
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.