Стакан муки и стакан манки: постные оладьи получаются пышные и нежные. Готовим на завтрак с джемом

Стакан муки и стакан манки: постные оладьи получаются пышные и нежные. Готовим на завтрак с джемом

Нежные оладьи на растительном молоке — получаются пышные, мягкие и буквально тают во рту. Их всегда разбирают первыми, а готовятся они из самых простых продуктов, которые легко найти дома или взять по акции в магазине.

Фишка рецепта — в сочетании муки и манки: текстура получается особенно воздушной и чуть пористой, как у дрожжевой выпечки.

Ингредиенты (стакан 250 мл): мука — 1 стакан, манная крупа — 1 стакан, разрыхлитель — 2 ч. л., сухие дрожжи — 1 ст. л., соль — 1 ч. л., сахар — 1 ст. л. (или больше по вкусу), растительное молоко — 500–550 мл (подойдет любое: овсяное, соевое, миндальное — можно взять то, что есть по скидке), ванильный сахар — 1 ч. л.

Приготовление: в глубокой миске соедините все ингредиенты. Накройте тесто пленкой и полотенцем, оставьте на час — за это время оно поднимется, а манка набухнет.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, выкладывайте тесто ложкой и жарьте оладьи на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон.

Подавайте с медом, вареньем или сметаной. Получаются мягкие, ароматные оладьи с нежной текстурой — простой и очень удачный рецепт на каждый день.

