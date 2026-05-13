Вместо обычной лепешки — фокачча с сюрпризом внутри: готовлю простое тесто — и в духовку

Магазинный хлеб — это скучно. А фокачча с моцареллой и черри — это событие. Фокаччу можно взять с собой. Она не разваливается и долго не черствеет.

Что понадобится

500 г муки, 1 ч. л. соли, 7 г сухих дрожжей, 300 мл воды, 1 ч. л. меда, 6 ст. л. оливкового масла, 200 г моцареллы, 200 г помидоров черри, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. сушеного орегано, 1 ч. л. сушеного базилика.

Как я готовлю

Муку с солью просеиваю, смешиваю с дрожжами. Воду подогреваю до 35–37°C, растворяю мед. Вливаю медовую воду и 50 мл масла в муку. Замешиваю мягкое эластичное тесто. Накрываю полотенцем, оставляю в тепле на 1,5 часа.

Тесто делю на 2 части, каждую раскатываю в круг 1 см. Выкладываю на пергамент, накрываю, даю отдохнуть 15 минут. Чеснок смешиваю с 2 ст. л. масла. Моцареллу режу ломтиками, черри — пополам.

Смазываю лепешки чесночным маслом. На половину каждой выкладываю моцареллу, складываю пополам. Смазываю верх маслом, вдавливаю черри, посыпаю солью, орегано и базиликом.

Выпекаю при 190°C в режиме конвекции 15–20 минут. Подаю горячей.

Проверено редакцией
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
