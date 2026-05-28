28 мая 2026 в 13:43

Раньше тратил 3 часа на вкусное безе. Теперь — 2 минуты, и результат тот же

Фото: D-NEWS.ru
Первое безе я спалил за 30 секунд. На втором понял, как не облажаться. Все изменил этот трюк с микроволновкой.

Ингредиенты

Яичные белки — 2 шт., сахарная пудра — 120 г, лимонная кислота — щепотка.

Как готовлю

Сначала обезжириваю миску лимоном — это важно, иначе белок не взобьется. Взбиваю белки на низкой скорости, через 2 минуты добавляю сахарную пудру по ложке и лимонную кислоту. Масса должна стать белоснежной и держать пики — на это уходит около 5 минут. Выкладываю ложкой на пергамент в тарелку для микроволновки.

Ставлю на 30 секунд на максимуме, проверяю, добавляю по 10–15 секунд, пока безе не подсохнет. Даю остыть прямо на тарелке — оно дойдет и станет хрустящим.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Первое безе я, конечно, сжег. Слишком долго держал. Второе сделал по уму — и результат меня просто оглушил. Текстура идеальная: сухая корочка снаружи и легкая, воздушная серединка. По вкусу — ничуть не хуже, чем из духовки за 3 часа. Если подавать, то с ягодами и взбитыми сливками — гости не отличат от ресторанного.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
