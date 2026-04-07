07 апреля 2026 в 07:30

Биохимик рассказала, как вечерний кофе ворует красоту и молодость

Употребление кофе в вечернее время может замедлять выработку коллагена и способствовать старению кожи, заявила NEWS.ru биохимик, доказательный нутрициолог, специалист по пищевому поведению Анна Дивинская. По ее словам, кофеин стимулирует выработку гормона стресса, который препятствует синтезу белка.

Кофеин — антагонист аденозиновых рецепторов. Блокируя их, он не дает чувствовать усталость и одновременно запускает выброс кортизола. Причем эффект усиливается у людей, находящихся в состоянии стресса. Сам по себе гормон стресса не враг. Утром в первые 30–45 минут после пробуждения он достигает физиологического пика, помогая нам проснуться и мобилизоваться. Проблема начинается, когда мы искусственно продлеваем его присутствие в крови во второй половине дня. Кортизол напрямую подавляет синтез коллагена, провоцируя медленное заживление и ускоренное биологическое старение кожи, — предупредила Дивинская.

Она отметила, что у большинства людей период полувыведения кофеина составляет примерно пять-шесть часов. Таким образом, по словам нутрициолога, если выпить чашку кофе в 15:00, к полуночи в крови останется около 25% его начальной концентрации. Эксперт подчеркнула, что именно в это время должна начинаться фаза глубокого сна, в течение которого наблюдается максимальная выработка гормона роста.

Гормон роста — ключевой стимулятор синтеза коллагена в ночное время. Более 70% его суточной секреции приходится именно на первые циклы глубокого сна. Нарушите их — получите гормональный дефицит. Коллаген не разрушается от одной чашки кофе. Биохимия работает накопительно. Но если вы пьете напиток после 15:00 каждый день годами, вы методично и незаметно для себя лишаете кожу, суставы и кости их ночной строительной смены, — заключила Дивинская.

Ранее нутрициолог Наталья Чаевская предостерегла от популярного мифа о необходимости выпивать два литра воды в день. По ее словам, избыточное потребление жидкости может негативно сказаться на здоровье, особенно на работе почек и сердца.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
