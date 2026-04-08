Биохимик рассказала, до какого часа прием кофе будет безопасен для сна

Употребление кофе до 14:00 считается безопасным для организма, заявила NEWS.ru биохимик, доказательный нутрициолог, специалист по пищевому поведению Анна Дивинская. В противном случае, по ее словам, напиток может спровоцировать дефицит гормона роста.

Метаболизм кофеина контролируется ферментом CYP1A2, который кодируется одноименным геном. Так люди делятся на два принципиально разных лагеря. Быстрые метаболизаторы выводят кофеин в четыре раза быстрее, поэтому употребление напитка в 15:00 для них относительно безопасно с точки зрения сна. У медленных же процесс расщепления происходит неспешно. Именно для них вечерний кофе — прямой путь к хроническому дефициту гормона роста. Доказательная медицина не запрещает его пить, но говорит о времени и дозе. Для большинства людей безопасная граница — 13:00–14:00, — предупредила Дивинская.

Она подчеркнула, что у людей с медленным метаболизмом употребление кофе сопряжено с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. При этом, добавила нутрициолог, по различным оценкам, 40–55% европейцев относятся именно к этой группе.

Ранее кандидат медицинских наук Игорь Бертран предупредил, что чрезмерное потребление кофе может вызвать учащенное сердцебиение. По его словам, нагрузка на сердце становится серьезной, когда пульс превышает 80 ударов в минуту.