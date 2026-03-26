Врач назвал тревожные последствия чрезмерного употребления кофе

Чрезмерное употребление кофе может привести к учащенному сердцебиению, заявил «МК в Калининграде» кандидат медицинских наук Игорь Бертран. Он отметил, что сильная нагрузка на сердце начинается при пульсе выше 80 ударов в минуту.

Врач рассказал, что переизбыток кофеина в организме влияет на засыпание и качество сна. Если человек долго не может уснуть и ощущает учащенное сердцебиение, это сигнал о том, что кофе мешает полноценному отдыху.

Бертран добавил, что чрезмерное употребление кофе также может вызывать дрожь в руках или внутреннее ощущение легкого озноба. Кроме того, по его словам, напиток обладает мягким мочегонным эффектом, что может привести к постоянной жажде, сухости кожи и губ.

Ранее гастроэнтеролог Елена Пехотина рассказала, что употребление половины литра кофе может вызвать чувство тревоги. При этом, по ее словам, превышение нормы кофеина также провоцирует изжогу и бессонницу.