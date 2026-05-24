24 мая 2026 в 16:48

Пили когда-нибудь турецкий щербет? Я готовлю истинно русскую версию напитка — полезно и освежающе

Фото: D-NEWS.ru
Классические ингредиенты турецкого щербета я заменяю клюквой и молодой свеклой. Имбирь добавляет напитку пикантность, а коричневый сахар — теплую карамельную ноту. Получается не только вкусно, но и полезно: шербет бодрит лучше любого тоника.

Что понадобится

Клюква — 200 г, свекла молодая — 1 шт., корень имбиря — 3 см, коричневый сахар — 3 ст. л., вода — 500 мл, лед — 300 г.

Как готовлю

Клюкву мою, свеклу очищаю и нарезаю мелкими кубиками, имбирь тру на мелкой терке. В кастрюлю заливаю воду, добавляю клюкву, свеклу, имбирь и коричневый сахар.

Довожу до кипения на среднем огне, затем уменьшаю огонь и варю 10–15 минут, пока свекла не станет мягкой. Процеживаю отвар через сито, слегка приминая ягоды.

Полностью остужаю, разливаю по стаканам с ледяной крошкой и подаю сразу. По желанию украшаю долькой лимона.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
