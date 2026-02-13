Картошка по-мегрельски с курицей: слои картофеля, куриного филе и сулугуни, заливаю сливками с чесноком. Пальчики оближешь, а возни — ноль

Эта картошка по-мегрельски с курицей — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое переносит вас на гостеприимные грузинские застолья без единой лишней кастрюли. Её необычность в том, что никакого предварительного обжаривания, маринования и сложных соусов — просто выкладываешь слои, заливаешь сливками, посыпаешь сыром, и духовка делает всё сама. Получается обалденная вкуснятина: нежнейшее куриное филе, пропитанное сливочным чесночным ароматом, тонкие ломтики картофеля, ставшие мягкими, но сохранившие форму, и расплавленный сулугуни, который тянется золотистыми нитями при каждой ложке. А сверху — аппетитная румяная корочка с пузырьками, под которой прячется настоящее грузинское тепло.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного филе, 4–5 крупных картофелин, 200 г сулугуни, 300 мл сливок 20%, 3 зубчика чеснока, соль, чёрный перец и щепотка хмели-сунели. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками, куриное филе — небольшими пластинами. Форму для запекания смажьте маслом, выложите слой картофеля, затем слой курицы, посолите, поперчите, посыпьте частью тёртого сулугуни и измельчённым чесноком. Повторите слои. Верхний слой — картофель. Смешайте сливки с солью и специями, залейте запеканку, чтобы почти покрыть верхний слой. Щедро посыпьте оставшимся сулугуни. Запекайте под фольгой 40 минут при 190 градусах, затем снимите фольгу и готовьте ещё 10–15 минут до румяной сырной корочки. Дайте постоять 10 минут — и можно звать гостей к столу.

