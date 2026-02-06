Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 19:10

Поняли, что зря прилипли к селедке под шубой: салат «Маринара» — это просто победа побед

«Маринара» покоряет с первой вилки — нежный, свежий и с идеальным балансом вкусов. Без сложных слоев, без лишней суеты, но с эффектной подачей, как в ресторане. Сливочный соус, спелое авокадо, яйца и кукуруза создают мягкую текстуру, сельдь добавляет характер, а сухарики — тот самый хруст, за который салат обожает вся семья.

Ингредиенты: сельдь соленая — 0,5 шт., творожный сыр — 200 г, авокадо — 1 шт., лимон — 0,5 шт., яйца вареные — 4 шт., кукуруза консервированная — 1 банка, сухарики — 50 г, красный лук — 0,5 шт., твердый сыр — 50 г, соль — по вкусу.

Приготовление: сельдь очистите от кожи и костей, нарежьте мелкими кубиками и отложите. Яйца, авокадо и лук нарежьте, авокадо сбрызните лимонным соком, добавьте кукурузу. Творожный сыр соедините с оставшимся лимонным соком, вмешайте в салат и аккуратно перемешайте до кремовой консистенции. В сервировочное кольцо выложите половину салатной массы, разровняйте, затем распределите слой сельди, накройте второй частью салата и слегка утрамбуйте. Сверху посыпьте тертым сыром и хрустящими сухариками, аккуратно снимите кольцо, украсьте зеленью и сразу подавайте — нежно, красиво и очень вкусно.

Ранее мы делились рецептом невероятной пасты из шпрот на поджаристый хлеб, крекеры или лаваш. Бюджетная вкуснятина на раз-два.

