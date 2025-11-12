Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 12:13

Российские регионы получили рекордный объем противогриппозных вакцин

Ростех досрочно поставил в регионы 70,6 млн доз вакцин против гриппа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Холдинг «Нацимбио» (входит в госкорпорацию «Ростех») досрочно поставил российским регионам 70,6 млн доз вакцин против гриппа. Медучреждения начали подготовку к эпидемическому сезону раньше обычного, а прививки уже получили более 59,4 млн человек.

Холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» на месяц раньше срока поставил в российские регионы вакцины против гриппа. В медицинские учреждения по всей стране поступило 70,6 млн доз препаратов, что позволило своевременно начать подготовку к эпидемическому сезону. Вакцинацию прошли уже более 59,4 млн человек, — говорится в сообщении.

Поставки осуществлены в рамках Национального календаря профилактических прививок (НКПП). В регионы РФ поступили трехвалентные вакцины, защищающие от двух штаммов гриппа типа А и одного штамма типа В. Четырехвалентная вакцина, обладающая более широким антигенным составом, составила 20% от поставок, что эквивалентно 14,1 млн доз. В ее составе, в частности, присутствует дополнительный штамм линии B.

Ранее в России зарегистрировали первый в мире экспресс-тест для выявления вирусного гепатита С, основанный на методе петлевой изотермической амплификации. Разработка ученых Роспотребнадзора позволяет обнаружить вирус за 25–30 минут вместо 1,5–2 часов.

