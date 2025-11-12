Российские регионы получили рекордный объем противогриппозных вакцин

Холдинг «Нацимбио» (входит в госкорпорацию «Ростех») досрочно поставил российским регионам 70,6 млн доз вакцин против гриппа. Медучреждения начали подготовку к эпидемическому сезону раньше обычного, а прививки уже получили более 59,4 млн человек.

Холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» на месяц раньше срока поставил в российские регионы вакцины против гриппа. В медицинские учреждения по всей стране поступило 70,6 млн доз препаратов, что позволило своевременно начать подготовку к эпидемическому сезону. Вакцинацию прошли уже более 59,4 млн человек, — говорится в сообщении.

Поставки осуществлены в рамках Национального календаря профилактических прививок (НКПП). В регионы РФ поступили трехвалентные вакцины, защищающие от двух штаммов гриппа типа А и одного штамма типа В. Четырехвалентная вакцина, обладающая более широким антигенным составом, составила 20% от поставок, что эквивалентно 14,1 млн доз. В ее составе, в частности, присутствует дополнительный штамм линии B.

