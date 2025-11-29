День матери
29 ноября 2025 в 20:48

Когда не лезут салаты на праздничный стол, сделайте эту закуску: под напитки будет разлетаться на ура

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда не лезут салаты на праздничный стол, сделайте необычную и эффектную закуску в виде хрустящих конусов с изысканной начинкой. Под напитки будет разлетаться на ура!

Вам понадобится: 4–5 круглых лепешек, 300 г отварного куриного филе, 1 банка консервированной кукурузы, 200 г консервированных ананасов, 150 г майонеза, зелень, зерна граната для украшения. Лепешки разрежьте пополам, каждую половинку сверните воронкой и закрепите края зубочисткой. Подсушите конусы в духовке при 180 °С 5–7 минут до хруста. Для начинки курицу и ананасы нарежьте кубиками, смешайте с кукурузой и майонезом. Аккуратно заполните остывшие конусы салатом. Верхушку каждого конуса обмакните в мелко рубленную зелень и украсьте зернами граната.

Вкус этой закуски — фантастическое сочетание текстур: хрустящая оболочка контрастирует с нежной курицей, сладковатыми ананасами и сочной кукурузой, а гранат дает приятную кислинку. Эти съедобные рожки станут хитом любого праздника!

