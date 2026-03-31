Просто и вкусно: курица с хрустящей сырной корочкой за полчаса

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда хочется чего-то хрустящего, но без сложной готовки, выручает лучший рецепт куриных ножек на сковороде с пармезановой панировкой. Его редкость в том, что сыр не плавится, а образует плотную, почти стеклянную корочку прямо на мясе.

Для приготовления понадобятся куриные ножки (6 шт.), панировочные сухари (120 г), тертый пармезан (80 г), сушеный чеснок (1 ч. л.), паприка (1 ч. л.), сливочное масло (30 г), растительное масло (2 ст. л.), соль и черный перец по вкусу.

Ножки обсушивают, солят и обваливают в смеси сухарей, сыра и специй. Обжаривают на смеси масел до золотистой корочки, затем уменьшают огонь и доводят до готовности под крышкой. Именно так лучший рецепт куриных ножек на сковороде дает тот самый насыщенный вкус и идеальный хруст.

В результате получается сочное мясо внутри и плотная сырная оболочка с ярким ароматом — простой способ удивить даже привычным блюдом.

  • Калорийность на 100 г: 260 ккал.
  • БЖУ: 20,2/17,8/5.

Ранее мы делились с вами постным рецептом риса с овощами.

Александра Вкусова
А. Вкусова
