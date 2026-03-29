Тайна монахов раскрыта: этот рис в пост уплетают даже заядлые мясоеды

Рис с овощами: яркий рецепт в пост — готовьте по-монастырски с лесными грибами Рис с овощами: яркий рецепт в пост — готовьте по-монастырски с лесными грибами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В монастырской кухне нет места спешке, зато есть уважение к продукту и хитрости, превращающие скучную крупу в блюдо, достойное праздничного стола. Один из таких рецептов — рис с овощами, но не обычный, а томленный «в рубашке» под слоем лука-порея. Секрет этого блюда кроется в двух моментах: использовании лесных грибов, высушенных и перемолотых в ароматную пудру, и уникальном способе укладки, при котором крупа пропитывается соками, не перемешиваясь с овощами до самого момента подачи.

Для этого яркого рецепта в пост понадобятся:

  • рис басмати или пропаренный (300 г);

  • лук-порей (2 крупных стебля, только белая и светло-зеленая части);

  • морковь (1 шт.);

  • сушеные лесные грибы (50 г, лучше белые — их нужно смолоть в кофемолке в пыль);

  • растительное масло (50 мл);

  • чеснок (3 зубчика);

  • соль, черный перец и лавровый лист.

Сухая грибная пудра — ингредиент редкий, но именно он дает тот самый насыщенный «мясной» вкус, которого так не хватает в постном меню.

Готовить будем необычно. В кастрюле с толстым дном обжариваются на масле кольца лука-порея и соломка моркови до мягкости. Затем на эту овощную подушку выкладывается сухой (непромытый, чтобы сохранить клейковину) рис. Его заливают горячей водой (600 мл), в которой размешана грибная пудра и соль. Добавляют лавровый лист и целые зубчики чеснока. Накрывают крышкой и отправляют в разогретую до 160 °C духовку на 40 минут. В результате рис с овощами даже в пост получается рассыпчатым, но при этом невероятно ароматным. Овощи остаются на дне, а сверху образуется золотистая шапка крупы, которую аккуратно перемешивают прямо перед подачей.

Подавать его можно с соленьями или просто с пучком свежей зелени. Этот способ приготовления гарантирует 100% успеха даже у тех, кто обычно боится, что крупа слипнется. Такое блюдо доказывает, что рис с овощами в пост, приготовленный по яркому рецепту, — это не вынужденная мера, а кулинарное открытие, которое стоит повторить и в обычные дни.

  • Калорийность на 100 г: 165 ккал.

  • БЖУ: 3,5/6,2/24,8.

Ранее мы делились с вами рецептом идеального шоколадного суфле.

Овощи в шоке: перцы, которые съедаются быстрее, чем готовятся
Режу в сковородку картофель, накрываю фаршем и на огонь — запеканка готова: сочнее, чем в духовке
Лазанья без теста: как я обхитрила мужа с помощью баклажанов и фарша
Никакого майонеза, сыра и яиц: питательный и недорогой салат с фасолью — можно в пост
Копеечный трюк для вкуснейшего плова — вот чем заменяю баранину. Результат превзошел все ожидания
Валентина Еремеева
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
