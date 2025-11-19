Праздничная закуска с сушками и крабовыми палочками: гости не верят, из чего сделан этот шедевр

Эта праздничная закуска с сушками и крабовыми палочками станет настоящим открытием для вашего новогоднего стола. Гости всегда остаются в восторге от этого необычного и простого в исполнении блюда и не верят, из чего сделан этот шедевр!

Для приготовления вам понадобится: 200 г крупных сушек, 200 г крабовых палочек, 2 плавленых сырка, 3 ст. л. майонеза, 2 зубчика чеснока, 100 мл молока, зелень для украшения. Сушки замочите в молоке на 3–5 минут до мягкости. Для намазки измельчите крабовые палочки, натрите сырки, смешайте с майонезом и измельченным чесноком. На каждую размягченную сушку выложите столовую ложку крабовой намазки, сформируйте горку. Выложите закуску на противень и запекайте 10–12 минут при 180 °C до легкой румяности.

Вкус этой закуски — невероятное сочетание нежных размягченных сушек с насыщенной крабовой намазкой, где плавленый сыр создает кремовую текстуру, чеснок добавляет пикантности, а майонез связывает все компоненты. При запекании сушки слегка хрустят, а намазка становится нежной и ароматной.

