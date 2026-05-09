Салат «На скорую руку»: картошку в духовку и нарезаю 4 продукта — через 15 минут подаю на стол

Салат «На скорую руку»: картошку в духовку и нарезаю 4 продукта — через 15 минут подаю на стол

Этот салат часто выручает меня, когда нет желания долго стоять у плиты. Все максимально просто, но за счет запеченной картошки вкус получается намного интереснее обычных быстрых салатов с колбасой.

Получается одновременно свежо, сытно и с приятным хрустом.

Ингредиенты: ветчина или колбаса — 200 г, сыр — 100 г, свежий огурец — 200 г, зеленый горошек — 100 г, картофель — 2–3 шт., майонез — по вкусу, соль и перец — по вкусу.

Картофель нарезаю небольшими кубиками, слегка сбрызгиваю маслом, солю и запекаю до золотистой корочки. Даю ему немного остыть. Ветчину и огурцы режу соломкой, сыр натираю на крупной терке.

Добавляю зеленый горошек и немного майонеза.

В самом конце всыпаю запеченный картофель и аккуратно перемешиваю, чтобы кубики остались румяными.

Ранее мы готовили картофельный салат. Некалорийный, вкусный, насыщает надолго и стоит копейки.