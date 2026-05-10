Салат «Балтийский» делаю с жареным хеком: морковь, лук, горошек — и бюджетный шедевр готов

Салат «Балтийский» делаю с жареным хеком. Самое удивительное — из совсем простых продуктов получается очень насыщенный и «домашний» вкус. Жареный хек делает салат сытным, запеченная морковь дает легкую сладость, а румяный лук отлично все связывает.

Получается что-то среднее между теплым рыбным салатом и хорошей закуской к ужину.

Ингредиенты: хек — 500–600 г, морковь — 2-3 шт., лук — 2 шт., зеленый горошек — 1 банка, майонез — 2-3 ст. л., соль, перец, растительное масло — по вкусу.

Морковь очищаю, нарезаю небольшими кусочками и запекаю до мягкости и легкой карамельной корочки. Хек режу порционными кусочками, слегка солю, перчу и обжариваю до румяности. Даю рыбе немного остыть и разбираю на крупные кусочки, убирая кости.

Лук нарезаю полукольцами и обжариваю до золотистого цвета. Соединяю рыбу, морковь, лук и зеленый горошек. Добавляю немного майонеза и аккуратно перемешиваю.

