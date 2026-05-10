День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 10:35

Салат «Балтийский» делаю с жареным хеком: морковь, лук, горошек — и бюджетный шедевр готов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Салат «Балтийский» делаю с жареным хеком. Самое удивительное — из совсем простых продуктов получается очень насыщенный и «домашний» вкус. Жареный хек делает салат сытным, запеченная морковь дает легкую сладость, а румяный лук отлично все связывает.

Получается что-то среднее между теплым рыбным салатом и хорошей закуской к ужину.

Ингредиенты: хек — 500–600 г, морковь — 2-3 шт., лук — 2 шт., зеленый горошек — 1 банка, майонез — 2-3 ст. л., соль, перец, растительное масло — по вкусу.

Морковь очищаю, нарезаю небольшими кусочками и запекаю до мягкости и легкой карамельной корочки. Хек режу порционными кусочками, слегка солю, перчу и обжариваю до румяности. Даю рыбе немного остыть и разбираю на крупные кусочки, убирая кости.

Лук нарезаю полукольцами и обжариваю до золотистого цвета. Соединяю рыбу, морковь, лук и зеленый горошек. Добавляю немного майонеза и аккуратно перемешиваю.

Ранее мы делились рецептом картофельного салата. Некалорийный, вкусный, насыщает надолго и стоит копейки.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «На скорую руку»: картошку в духовку и нарезаю 4 продукта — через 15 минут подаю на стол
Общество
Салат «На скорую руку»: картошку в духовку и нарезаю 4 продукта — через 15 минут подаю на стол
Забудьте о майонезе: 3 рецепта легких салатов к мясу
Семья и жизнь
Забудьте о майонезе: 3 рецепта легких салатов к мясу
Идеальный шашлык: 3 лучших рецепта маринадов для белой и красной рыбы
Семья и жизнь
Идеальный шашлык: 3 лучших рецепта маринадов для белой и красной рыбы
Минтай теперь готовлю только так: вместо кляра — нежная сливочная заливка. Вкуснота из бюджетной рыбки и простых продуктов
Общество
Минтай теперь готовлю только так: вместо кляра — нежная сливочная заливка. Вкуснота из бюджетной рыбки и простых продуктов
Хек, запечённый с яйцами и сметаной! Простой рецепт полезной и вкусной еды
Общество
Хек, запечённый с яйцами и сметаной! Простой рецепт полезной и вкусной еды
салаты
рыба
хек
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Перечислены самые востребованные в России профессии
Нарушение перемирия, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 10 мая
Фура с пчелами-нелегалами проникла в Россию
В Кремле поставили точку в отношении Армении к конфликту на Украине
Ушаков раскрыл, кто и зачем напрашивался в гости в Москву
«Мы ее выиграем»: Песков порассуждал об итогах СВО
Ушаков сообщил о попытках США согласовать перемирие к 9 Мая
Ушаков не согласился с тем, что США бросили переговоры по Украине
Ушаков назвал условие продвижения переговоров с Украиной
«Каких-то разъяснений»: Песков о позиции РФ по визиту Зеленского в Ереван
Песков назвал «ненормальными» антироссийские высказывания в Ереване
Ушаков допустил скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
Назван политик, который может представить ЕС на переговорах по Украине
Закрыл товарища: детдомовец стал Героем России посмертно, как это было
Песков оценил участие Армении в саммите ЕС
Ушаков рассказал, на что придется пойти Киеву в Донбассе
«Настанет время»: в МИД Армении ответили на слова Путина о «мягком разводе»
«Вспомнил КВН»: Ушаков о причинах появления «клоунского» указа Зеленского
Серийный драчун устроил четыре потасовки за день и получил 13 суток
«Пытается играть в трагедию»: Лавров назвал Зеленского комедиантом
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.