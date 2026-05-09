Забудьте о майонезе: 3 рецепта легких салатов к мясу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Шашлык без свежей хрустящей зелени теряет половину вкуса — так говорят шеф-повара кавказской кухни. Идеальные салаты к шашлыкам не только радуют вкусом и утоляют голод, но и помогают желудку переварить жирное мясо. Вот 3 проверенных рецепта салатов к шашлыкам, которые готовятся за 10 минут и не текут на тарелке.

Томатно-луковая классика под названием «Красный грузин»

Этот рецепт салата к шашлыкам — жемчужина южной кухни. Кислота помидоров расщепляет животные жиры, а фитонциды лука убивают бактерии в недожаренном мясе.

Ингредиенты на 4 порции:

  • помидоры (плотные, сливки) — 500 г;

  • лук красный — 200 г;

  • кинза свежая — 30 г;

  • петрушка кудрявая — 30 г;

  • перец чили свежий — 10 г (по желанию);

  • соль крупная — 3 г;

  • перец черный свежемолотый — 2 г;

  • сок лимона — 20 мл;

  • масло оливковое (нерафинированное) — 30 мл.

Приготовление.

Нарежьте помидоры дольками. Лук нашинкуйте тонкими полукольцами (не толще 2 мм). Зелень порубите крупно — кусочками по 2 см. Смешайте все в миске, посолите, поперчите, добавьте лимонный сок и масло. Чили нарежьте колечками и положите сверху. Не перемешивайте повторно, чтобы лук не пустил горечь.

Калорийность на 100 г: 68 ккал.

Белки/жиры/углеводы: 1,1 / 5,2 / 4,7.

Полезные свойства:

  • ликопин из помидоров — природный антиоксидант, который усваивается в 3 раза лучше благодаря оливковому маслу;

  • кинза выводит из организма соли тяжелых металлов, которые могут быть в покупном мясе.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Огуречно-редисочный хруст — самый легкий салат к шашлыкам

Этот легкий салат к шашлыкам содержит 93 процента воды, поэтому не перегружает желудок. Он особенно хорош для жирной баранины или свиной шеи.

Ингредиенты на 4 порции:

  • огурцы пупырчатые — 400 г;

  • редис крупный — 250 г;

  • зеленый лук (перья) — 50 г;

  • укроп свежий — 20 г;

  • сметана 15% — 100 г;

  • горчица дижонская в зернах — 10 г;

  • соль — 4 г;

  • лимонный сок — 15 мл.

Приготовление.

Огурцы нарежьте кружками по 3–4 мм, редис — тонкими слайсами (можно нашинковать на овощечистке). Лук и укроп мелко порубите. Для заправки смешайте сметану, горчицу, лимонный сок и соль. Соедините с овощами за 3 минуты до подачи — не раньше, иначе огурцы дадут воду и салат станет безвкусным.

Калорийность на 100 г: 52 ккал.

Белки/жиры/углеводы: 1,8 / 3,0 / 4,5.

Полезные свойства:

  • редис содержит фермент мирозиназа, который помогает расщеплять жир из шашлыка;

  • сметана с горчицей стимулирует выработку желудочного сока — мясо переварится за 1,5–2 часа вместо 4.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Капустный салат с яблоком и сельдереем — самый вкусный салат к шашлыкам

Это самый вкусный салат к шашлыкам! Он сочетает сладость, кислоту и хруст. А клетчатка капусты связывает холестерин из жареного мяса.

Ингредиенты на 4 порции:

  • капуста белокочанная молодая — 400 г (или пекинская — 500 г, она нежнее);

  • яблоко кислое («симиренко» или «гренни смит») — 200 г;

  • черешковый сельдерей (стебли) — 150 г;

  • морковь молодая — 100 г;

  • сок лимона — 40 мл;

  • мед жидкий — 15 г;

  • масло растительное (кукурузное или виноградных косточек) — 40 мл;

  • соль — 2 г;

  • зира (кумин) молотая — 2 г.

Приготовление:

Капусту нашинкуйте соломкой толщиной 1 мм, посолите и помните руками 30 секунд — так она пустит сок и станет сладкой. Яблоко и морковь натрите на крупной терке, сельдерей нарежьте наискосок пластинками по 5 мм. Смешайте мед, лимонный сок, масло и зиру в отдельной чашке. Заправьте салат за 10 минут до выноса к шашлыку — капуста пропитается, но не обмякнет.

Калорийность на 100 г: 95 ккал.

Белки/жиры/углеводы: 1,4 / 6,1 / 9,2.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Полезные свойства:

  • яблочный пектин выводит канцерогены, образующиеся на корочке шашлыка при жарке на углях;

  • сельдерей содержит натрий в органической форме — он восстанавливает водно-солевой баланс после соленого мяса и алкоголя.

Не смешивайте эти салаты в одной миске и не заправляйте их майонезом — он перебьет вкус мяса и утяжелит блюдо. Лучше подайте два салата сразу: томатный с кинзой как кислотный катализатор и капустный как источник клетчатки. Огуречно-редисочный вариант идеален для детей и тех, кто считает каждый грамм жира, так как сметану в нем можно заменить на 2-процентный греческий йогурт.

Елизавета Макаревич
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
