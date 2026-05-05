Вместо банальных «огурцы-помидоры» в теплый сезон — райта: овощной салат из Индии с крутой заправкой и полезным овощем

Когда хочется чего-то свежего, но без привычных сочетаний, этот вариант быстро вытесняет обычные салаты. Райта — это индийская классика: много хрустящих овощей и холодная йогуртовая заправка со специями. Добавляю дайкон — он дает легкую остроту и делает вкус интереснее.

Ингредиенты: огурцы — 2 шт., редис — 4–5 шт., помидоры — 3–4 шт., дайкон — небольшой кусок (примерно 150–200 г), зеленый лук — 2–3 пера, петрушка — несколько веточек, йогурт натуральный — около 400–450 г, соль — по вкусу, карри — щепотка, перец чили — щепотка.

Огурцы, дайкон и редис нарезаю мелкими кубиками или тонкой соломкой. Помидоры — тоже небольшими кусочками. Зелень и зеленый лук мелко режу.

Для заправки смешиваю йогурт с солью и карри, при желании добавляю немного чили.

Соединяю все овощи с заправкой, аккуратно перемешиваю и даю постоять 10–15 минут, чтобы вкус стал более насыщенным.

Подаю охлажденным — получается легкий, освежающий салат, который отлично заменяет привычные овощные варианты и быстро становится «дежурным» летом.

Ольга Шмырева
